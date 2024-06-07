Шевченко назвал состав мечты из игроков «Милана»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко назвал журналисту La Gazzetta dello Sport лучших футболистов команды из тех, с которыми он играл.
– Дида, Аббьяти или Росси?
– Дида.
– Кафу, Дзамбротта или Тассотти?
– Сложно... Тассотти.
– Двое из списка: Мальдини, Костакурта, Стам, Неста, Каладзе.
– Неста и Мальдини.
– Сержиньо или Янкуловски?
– Сержиньо.
– Трое из списка: Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Амброзини, Альбертини.
– Гаттузо, Кларенс и Андреа.
– Двое из списка: Кака, Роналдиньо, Руй Кошта, Бобан и Ривалдо.
– Кака и Бобан.
– Веа, Индзаги, Креспо, Томассон, Бирхофф и Шевченко?
– Определенно Индзаги, затем мне придется выбирать между Креспо и Веа. Я? Я буду президентом.
– Тренер?
- Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 годы и в сезоне-2008/09.
- В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча» лучшему футболисту Европы.