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    Шевченко назвал состав мечты из игроков «Милана»

    Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко назвал журналисту La Gazzetta dello Sport лучших футболистов команды из тех, с которыми он играл.

    – Дида, Аббьяти или Росси?

    Дида.

    Кафу, Дзамбротта или Тассотти?

    – Сложно... Тассотти.

    – Двое из списка: Мальдини, Костакурта, Стам, Неста, Каладзе.

    – Неста и Мальдини.

    – Сержиньо или Янкуловски?

    – Сержиньо.

    – Трое из списка: Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Амброзини, Альбертини.

    – Гаттузо, Кларенс и Андреа.

    – Двое из списка: Кака, Роналдиньо, Руй Кошта, Бобан и Ривалдо.

    – Кака и Бобан.

    – Веа, Индзаги, Креспо, Томассон, Бирхофф и Шевченко?

    – Определенно Индзаги, затем мне придется выбирать между Креспо и Веа. Я? Я буду президентом.

    – Тренер?

    Карло Анчелотти.

    • Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 годы и в сезоне-2008/09.
    • В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча» лучшему футболисту Европы.

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    Источник: milanpress

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    07.06.2024 11:48
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