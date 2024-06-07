Шевченко назвал состав мечты из игроков «Милана»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко назвал журналисту La Gazzetta dello Sport лучших футболистов команды из тех, с которыми он играл.

– Дида, Аббьяти или Росси?

– Дида.

– Кафу, Дзамбротта или Тассотти?

– Сложно... Тассотти.

– Двое из списка: Мальдини, Костакурта, Стам, Неста, Каладзе.

– Неста и Мальдини.

– Сержиньо или Янкуловски?

– Сержиньо.

– Трое из списка: Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Амброзини, Альбертини.

– Гаттузо, Кларенс и Андреа.

– Двое из списка: Кака, Роналдиньо, Руй Кошта, Бобан и Ривалдо.

– Кака и Бобан.

– Веа, Индзаги, Креспо, Томассон, Бирхофф и Шевченко?

– Определенно Индзаги, затем мне придется выбирать между Креспо и Веа. Я? Я буду президентом.

– Тренер?

– Карло Анчелотти.