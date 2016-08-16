Шевченко: «Игрок, получающий украинское гражданство, должен отыграть в стране больше пяти лет»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко затронул тему натурализации легионеров для национальной команды.

«Моя политика по поводу этой темы: если сегодня игрок принимает для себя решение принять украинское гражданство, он должен в этой стране отыграть больше пяти лет. Когда он получает украинский паспорт, тогда он попадает в сферу моей деятельности. Я буду за ним смотреть, наблюдать, какую роль он играет в клубе. Если он играет ведущую роль, если он будет подходить команде по меркам национальной сборной Украины, значит, я его рассматриваю. Тогда уже будет мной приниматься решение.

Никто из таких футболистов не получит прямую путевку в сборную. Они, прежде всего, должны отвечать критериям игрока сборной Украины», – заявил Шевченко.