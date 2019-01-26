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    Шевченко присутствует на матче «Милан» – «Наполи»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил игру 21-го тура Серии А между «Миланом» и «Наполи».

    Перед матчем 42-летний специалист получил от бывшего клуба именную футболку.

    • Шевченко выступал за «Милан» в период с 1999 по 2006 год.
    • В 322 матчах за клуб он забил 175 мячей.
    • В его составе в 2004 году он был признан УЕФА лучшим игроком Европы.

    Источник: Твиттер «Милана»

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    26.01.2019 23:30
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