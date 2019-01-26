Шевченко присутствует на матче «Милан» – «Наполи»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил игру 21-го тура Серии А между «Миланом» и «Наполи».
Перед матчем 42-летний специалист получил от бывшего клуба именную футболку.
Non è un brasiliano però che gol che fa...— AC Milan (@acmilan) 26 января 2019 г.
Continuate voi!
Continue the chant... #MilanNapoli pic.twitter.com/0kyTwpBbOu
- Шевченко выступал за «Милан» в период с 1999 по 2006 год.
- В 322 матчах за клуб он забил 175 мячей.
- В его составе в 2004 году он был признан УЕФА лучшим игроком Европы.