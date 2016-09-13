Шевченко: «Сила киевского «Динамо» в Ярмоленко»

Известный в прошлом футболист киевского«Динамо», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевскими динамовцами и «Наполи», итальянцам придется трудно.

«Динамо» выиграло два чемпионских титула за последние годы и заняло второе место в группе Лиги чемпионов с «Челси» в прошлом сезоне. Затем они уступили в 1/16 финала «Манчестер Сити». Сила «Динамо» в Ярмоленко, который часто берет на себя игру, он высокий и мощный. «Наполи» просто не будет», – сказал Шевченко.