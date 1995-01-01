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    Шевченко: «Украина выстояла последние 15 минут только благодаря поддержке трибун»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Португалией (2:1).

    «В первую очередь, я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда квалификацию пройдет и поедем на Евро.

    Честно скажу, тяжело говорить, потому что столько эмоций было отдано на этом матче. Благодарен Киеву и всей Украине за такую поддержку. Думаю, что команда выстояла последние 15 минут только благодаря такой поддержке наших трибун. Ребята все знают, насколько сейчас болеют за футбол, за сборную. Думаю, это дополнительный стимул для каждого из них.

    Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать», – сказал Шевченко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

    • Сборная Украины досрочно обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, выйдя с первого места группы B.

    Источник: Бомбардир.ру

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