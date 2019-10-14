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  • Отбор Евро-2020. Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 с первого места в группе, победив Португалию

Отбор Евро-2020. Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 с первого места в группе, победив Португалию

14 октября 2019, 23:37
35

Состоялись матчи группы B отборочного турнира Евро-2020. Сборная Украины в меньшинстве обыграла Португалию и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы с первого места. После семи матчей у украинцев 19 очков, у португальцев – 11 баллов после шести игр.

В параллельной игры Сербия минимально одолела Литву.

Отбор Евро-2020. Группа B. 8-й тур

Украина – Португалия – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Яремчук, 6; 2:0 – Ярмоленко, 27; 2:1 – Роналду, 72 (с пенальти).

Удаление: Степаненко, 72 – нет.

Литва – Сербия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Митрович, 49; 0:2 – Митрович, 53; 1:2 – Казлаускас, 79.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Украина Португалия Сербия Литва
Комментарии (35)
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Dellleone
1571085709
Хорошая команда !
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nukio
1571085725
Молодцы Украина! не то что наши победой над кипром радуются как будто чемпионами стали.
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GoLenaStop
1571085799
Играли здорово, Шева слепил хорошую команду. Португезы играли спустя в рукава и заслуженно просрали и матч, и баллы в рейтинге. Пятов - уровень и класс. Всем реальным болелам ногомяча - удачи, любви и хороших снов! С ув.
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sachsen-leipzig
1571086033
Украины КРАСАВА! Шева давай как тренер ты не хуже Гвардиолы , а как футболист был лутше , на много , докажи на тренирском мостике тоде что лутше его . УКРАИНЫ УДАЧИ НА ЧЕ2020
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wobaekat
1571086082
Состав замечательный, смотреть - одно удовольствие. Ещё пошумят на Евро
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sachsen-leipzig
1571086108
А играли просто супер , особенно взаимодейсвие между футболистами, при том что они не каждый день вместе тренируются, рука ШЕВЫ , видно
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ВетеR
1571086446
Удачи Украине на ЕВРО,достойная победа, отличная команда !!!!
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Вомбат
1571086682
Ни липовый пенальти, ни липовое удаление не спасли Португалию, потому что Украина была не просто сильнее, а сильнее на голову. Как жаль, что эта команда не поехала в Россию на ЧМ, ведь по уровню игры, который Украина показывала еще в отборе к ЧМ, она вполне могла претендовать на первые в своей истории медали! Но это был их выбор (я имею в виду 100% намеренный слив хорватам в Киеве, чтобы не ехать в гости к "врагам" вроде меня). Теперь им ехать к нам не придется, так что выиграть европейские медали вполне реально. Чего я им разумеется и желаю, как и все адекватные россияне. Для нас, слава богу, футбол вне политики.
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амани
1571086738
с победой УКРАИНА!!!!!!!!!!!!
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Олег1204
1571088330
Чет странно, первое апреля нет, а дураков драчащих на украину дофига. Русские только видимо русских больше всего ненавидят, а вот кто их убивают боготворят. Тьфу, можете минусовать.
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