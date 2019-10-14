Отбор Евро-2020. Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 с первого места в группе, победив Португалию

Состоялись матчи группы B отборочного турнира Евро-2020. Сборная Украины в меньшинстве обыграла Португалию и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы с первого места. После семи матчей у украинцев 19 очков, у португальцев – 11 баллов после шести игр.

В параллельной игры Сербия минимально одолела Литву.

Отбор Евро-2020. Группа B. 8-й тур

Украина – Португалия – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Яремчук, 6; 2:0 – Ярмоленко, 27; 2:1 – Роналду, 72 (с пенальти).

Удаление: Степаненко, 72 – нет.

Литва – Сербия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Митрович, 49; 0:2 – Митрович, 53; 1:2 – Казлаускас, 79.

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