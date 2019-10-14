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    Отбор Евро-2020. Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 с первого места в группе, победив Португалию

    Состоялись матчи группы B отборочного турнира Евро-2020. Сборная Украины в меньшинстве обыграла Португалию и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы с первого места. После семи матчей у украинцев 19 очков, у португальцев – 11 баллов после шести игр.

    В параллельной игры Сербия минимально одолела Литву.

    Отбор Евро-2020. Группа B. 8-й тур

    Украина – Португалия – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Яремчук, 6; 2:0 – Ярмоленко, 27; 2:1 – Роналду, 72 (с пенальти).

    Удаление: Степаненко, 72 – нет.

    Литва – Сербия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Митрович, 49; 0:2 – Митрович, 53; 1:2 – Казлаускас, 79.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2019 23:37
    Комментарии18
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      Рейтинг: +151

      Олег1204 12 минут назад

      Чет странно, первое апреля нет, а дураков драчащих на украину дофига. Русские только видимо русских больше всего ненавидят, а вот кто их убивают боготворят. Тьфу, можете минусовать.

      -1
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      Рейтинг: -670

      DonBaton 30 минут назад

      Толерасты гейропские тянут кастрюлеголовых и не дай бог бы судили их как всех...сразу бы жалобы на судей были бы

      1
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      Рейтинг: +401

      амани 38 минут назад

      с победой УКРАИНА!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +6869

      Вомбат 39 минут назад

      Ни липовый пенальти, ни липовое удаление не спасли Португалию, потому что Украина была не просто сильнее, а сильнее на голову. Как жаль, что эта команда не поехала в Россию на ЧМ, ведь по уровню игры, который Украина показывала еще в отборе к ЧМ, она вполне могла претендовать на первые в своей истории медали! Но это был их выбор (я имею в виду 100% намеренный слив хорватам в Киеве, чтобы не ехать в гости к "врагам" вроде меня). Теперь им ехать к нам не придется, так что выиграть европейские медали вполне реально. Чего я им разумеется и желаю, как и все адекватные россияне. Для нас, слава богу, футбол вне политики.

      4
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      Рейтинг: +1160

      Павел Буре > Вомбат 32 минуты назад

      согласен с тобой во всем, вот только на счет медалей мне кажется перебор.

      0
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      Рейтинг: +6869

      Вомбат > Павел Буре 12 минут назад

      Ты забыл, друг, что если бы не пижонство Смолова, Россия могла пройти хорватов и взять медали. А разве наша команда сильнее Украины? Не уверен.

      0
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      Рейтинг: +11437

      ВетеR 43 минуты назад

      Удачи Украине на ЕВРО,достойная победа, отличная команда !!!!

      0
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      Рейтинг: +142

      sachsen-leipzig 49 минут назад

      А играли просто супер , особенно взаимодейсвие между футболистами, при том что они не каждый день вместе тренируются, рука ШЕВЫ , видно

      4
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      Рейтинг: +588

      wobaekat 49 минут назад

      Состав замечательный, смотреть - одно удовольствие. Ещё пошумят на Евро

      4
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      Рейтинг: +142

      sachsen-leipzig 50 минут назад

      Украины КРАСАВА!
      Шева давай как тренер ты не хуже Гвардиолы , а как футболист был лутше , на много , докажи на тренирском мостике тоде что лутше его .
      УКРАИНЫ УДАЧИ НА ЧЕ2020

      7
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      Рейтинг: +1506

      koli4ka 51 минуту назад

      молодцы, достойно утерли нос...чемпионам Европы!!! такие победы дорогого стоят,чисто исторический момент, на многие лета!!!

      5
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      Рейтинг: +413

      Из Твери Леха 53 минуты назад

      У португесов матчи с Люксом и Литвой. У Сербии нет шансов.

      3
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