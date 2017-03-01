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    Известный боец ММА: «Аршавин? Человек, получающий деньги из бюджета, не должен так себя вести»

    Известный российский боец MMA Александр Шлеменко признался, что был недоволен поведением бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина после вылета национальной команды с Евро-2012. Напомним, футболист заявил: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы».

    – Кто конкретно из футболистов вам не нравится своим поведением?

    – Вот, например, у вас висит фотография Аршавина. Он, скажем так, прославился своим интервью, где сказал фразу «ваши ожидания – ваши проблемы». Я считаю, что человек, который получает, по большей части, деньги из бюджета, не может себя так вести. Конечно, далеко не все футболисты такие. Много нормальных ребят, ситуация меняется в хорошую сторону.

    – Есть ли футболисты или хоккеисты, которые вызывают ваше уважение?

    – Долгое время мне нравился Андрей Шевченко, когда он еще играл. Даже не знаю, почему. Конечно, есть ребята в том же нашем «Авангарде» или других хоккейных клубах. Я не говорю, что все плохие. Просто так бывает, что если кто-то скажет или сделает что-то негативное, это сразу вызывает резонанс. Если человек скажет: «Всем спасибо, всех уважаю», – это не вызовет никакого эффекта. А если я приду и заявлю, что всех ненавижу и всех убью, – это сразу подхватят. Но таких людей, оставивших негативный след, можно пересчитать по пальцам. Но много ведь есть и хороших ребят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2017 15:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 марта 2017, 18:07

      Известный российский боец MMA Александр Шлеменко признался,что он -дерьмо.

      -2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > shinnik 1 марта 2017, 20:01

      Хотел бы я видео в интернете посмотреть, как ты Александру Шлеменко это в глаза говоришь, червь навозный, и что с тобой происходит дальше !

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Обер-КанцлерЪ 3 марта 2017, 17:33

      Мальчик,успокойся...
      я не знал что ты на Шлеменко дружишь...
      Прости.

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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 1 марта 2017, 18:03

      ШлеменКО,ШевченКО всё ясно.
      Кстати,Аршавин сказал это пьяному депутату.

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      Рейтинг: +31

      JUVIO 1 марта 2017, 17:23

      Сразу видно , большой эксперт (нет)
      Во первых я хз кто это, Аршавин лучшее что было в истории Российского футбола

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