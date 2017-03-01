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  • Известный боец ММА: «Аршавин? Человек, получающий деньги из бюджета, не должен так себя вести»

Известный боец ММА: «Аршавин? Человек, получающий деньги из бюджета, не должен так себя вести»

1 марта 2017, 15:40
6

Известный российский боец MMA Александр Шлеменко признался, что был недоволен поведением бывшего полузащитника сборной России Андрея Аршавина после вылета национальной команды с Евро-2012. Напомним, футболист заявил: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы».

– Кто конкретно из футболистов вам не нравится своим поведением?

– Вот, например, у вас висит фотография Аршавина. Он, скажем так, прославился своим интервью, где сказал фразу «ваши ожидания – ваши проблемы». Я считаю, что человек, который получает, по большей части, деньги из бюджета, не может себя так вести. Конечно, далеко не все футболисты такие. Много нормальных ребят, ситуация меняется в хорошую сторону.

– Есть ли футболисты или хоккеисты, которые вызывают ваше уважение?

– Долгое время мне нравился Андрей Шевченко, когда он еще играл. Даже не знаю, почему. Конечно, есть ребята в том же нашем «Авангарде» или других хоккейных клубах. Я не говорю, что все плохие. Просто так бывает, что если кто-то скажет или сделает что-то негативное, это сразу вызывает резонанс. Если человек скажет: «Всем спасибо, всех уважаю», – это не вызовет никакого эффекта. А если я приду и заявлю, что всех ненавижу и всех убью, – это сразу подхватят. Но таких людей, оставивших негативный след, можно пересчитать по пальцам. Но много ведь есть и хороших ребят.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Кайрат Аршавин Андрей Шевченко Андрей
Комментарии (6)
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JUVIO
1488378239
Сразу видно , большой эксперт (нет) Во первых я хз кто это, Аршавин лучшее что было в истории Российского футбола
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gunstilzit
1488380639
ШлеменКО,ШевченКО всё ясно. Кстати,Аршавин сказал это пьяному депутату.
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shinnik
1488380842
Известный российский боец MMA Александр Шлеменко признался,что он -дерьмо.
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