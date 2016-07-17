Шевченко: «Динамо» в серии пенальти было ближе к победе»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат матча за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти).

– Для первой игры чемпионата матч получился очень хорошим. Видно, что команды хорошо подготовились. Было приятно посмотреть. Поздравляю «Динамо», в серии пенальти они были ближе к победе. Шовковский сыграл великолепно. Для нас это очень хорошая информация.

– Чего не хватило проигравшей команде?

– В футболе всегда так бывает. «Шахтер» отошел назад, «Динамо» добавило и удалось забить мяч.

– Команды больше играли от обороны. Согласны с этим?

– Нельзя сказать, что это был оборонительный футбол. Были интересные моменты. Особенно в начале игры.

– Будете и дальше просматривать матчи игроков с участием игроков сборной?

– Я буду смотреть на всех футболистов, и на первом сборе, скорее всего, будет расширенный состав.