Шевченко: «Раньше на игроков «Милана» ложилась огромная ответственность»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что сейчас на футболистах «Милана» практически нет ответственности за результаты.

«Раньше на игроков «Милана» ложилась огромная ответственность, теперь это уже не так.

Мне очень нравится Бакка, я оценил его игру еще в прошлом сезоне. Он хорошо атакует, хорошо играет в штрафной соперника и имеет голевое чутье. «Милану» повезло, что у него есть такой нападающий.

Я ничего не думаю о смене владельцев «Милана». Берлускони был сердцем клуба на протяжении многих лет, став символом успешного футбольного стиля. Мне интересно, что произойдет в ближайшие сезоны», – сказал Шевченко в интервью stopandgoal.net.