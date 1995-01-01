Шевченко: «Милан? У меня есть контракт со сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о потенциальном назначении в «Милан».
«Милан»? Я уже давал информацию по этому поводу. У меня есть контракт с национальной командой. Даже мыслей не было о том, чтобы ее оставить. Перед нами стоит задача, и я верю в нашу сборную. Я собираюсь свой контракт отработать до конца», – заявил Шевченко.
- Шевченко возглавляет сборную Украины с февраля 2016 года.
- При нем национальная команда одержала 14 побед в 26 матчах.
- Нынешним главным тренером «Милана» является Марко Джампаоло.
- После семи туров миланцы занимают 13-е место в таблице Серии А.