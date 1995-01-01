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    Шевченко: «Милан? У меня есть контракт со сборной Украины»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о потенциальном назначении в «Милан».

    «Милан»? Я уже давал информацию по этому поводу. У меня есть контракт с национальной командой. Даже мыслей не было о том, чтобы ее оставить. Перед нами стоит задача, и я верю в нашу сборную. Я собираюсь свой контракт отработать до конца», – заявил Шевченко.

    • Шевченко возглавляет сборную Украины с февраля 2016 года.
    • При нем национальная команда одержала 14 побед в 26 матчах.
    • Нынешним главным тренером «Милана» является Марко Джампаоло.
    • После семи туров миланцы занимают 13-е место в таблице Серии А.

    Источник: Федерация футбола Украины

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