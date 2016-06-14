Шевченко: «Думаем над тем, как реабилитировать игроков после матча с Германией»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2016 с командой Северной Ирландии.

«Прежде всего мы понимаем, что это для нас очень важный матч. Нам надо выигрывать. Поэтому акцент будет, конечно, на контроле мяча и, собственно, на том, чтобы забить. Сейчас мы думаем о том, как реабилитировать наших игроков. Ребята потратили очень много энергии. Поэтому надо дать возможность им отдохнуть и за это время донести до них информацию о сопернике. Северная Ирландия – это команда, которая хорошо проводит контратаки, они хорошо играют на втором этаже. Потому стандартные положения будут одним из самых важных моментов в этой игре.

Мы еще до конца не определились с составом, который будет играть. И, конечно, по схеме игры у нас еще есть время подумать, но однозначно будем атаковать», – сказал Шевченко.