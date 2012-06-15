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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Франция
Украина - Франция: обзор матча 15 июня 2012
Украина
15.06.2012, пятница, 20:00
Чемпионат Европы, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Франция
53'
Ж. Менез
56'
Й. Кабай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Франция
Желтая карточка
А. Тимощук
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
М. Дебюши
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Мартен
️️️️
Ж. Менез
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Я. М'Вила
️️️️
Й. Кабай
Замена
А. Милевский
️️️️
С. Назаренко
ГОЛ! 0:2!
Й. Кабай
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 0:1!
Ж. Менез
Пас отдал
К. Бензема
Замена
М. Девич
️️️️
А. Воронин
Желтая карточка
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
10
Андрей Воронин
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
18
Алу Диарра
ОП
11
Самир Насри
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
14
Жереми Менез
ПВ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Украина
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
8
Александр Алиев
АП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
20
Атем Бен Арфа
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-3-1
12
Пятов
2
Селин
3
Хачериди
17
Михалик
9
Гусев
4
Тимощук
18
Назаренко
10
Коноплянка
10
Воронин
7
Ярмоленко
7
Шевченко
4-1-2-2-1
1
Льорис
0
Дебюши
5
Мексес
17
Рами
22
Клиши
18
Диарра
11
Насри
6
Кабай
14
Менез
7
Рибери
19
Бензема
7
Ярмоленко
8
Алиев
8
Алиев
7
Ярмоленко
10
Воронин
22
Девич
22
Девич
10
Воронин
18
Назаренко
15
Милевский
15
Милевский
18
Назаренко
6
Кабай
17
М'Вила
17
М'Вила
6
Кабай
14
Менез
19
Мартен
19
Мартен
14
Менез
19
Бензема
9
Жиру
9
Жиру
19
Бензема
Остались в запасе
Украина
Франция
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
20
Атем Бен Арфа
АП
15
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Максим Коваль
ВР
23
Александр Горяинов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
20
Атем Бен Арфа
АП
15
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Украина - Франция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер Ван Рокель
Эрвин Зейнстра
Дополнительные помощники:
Том Харальд Хаген (Норвегия)
Резервный судья:
Пол Ван Бокель
Ричард Лисвилд
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Первый канал" 19:55 (прямая) "Спорт 1" 19:00 (прямая)
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