Названа сумма зарплаты, которую Сперцяну предложили в Англии

«Саутгемптон» предлагает полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну подписать контракт на 4 года с окладом в 1,9 миллиона евро в год.

Это зарплата уже после уплаты налогов, которые в Великобритании на такой заработок составляет под 50 процентов. Сумма может существенно вырасти, если «Саутгемптон» выйдет в АПЛ из Чемпионшипа.