Названа сумма зарплаты, которую Сперцяну предложили в Англии

«Саутгемптон» предлагает полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну подписать контракт на 4 года с окладом в 1,9 миллиона евро в год.
Это зарплата уже после уплаты налогов, которые в Великобритании на такой заработок составляет под 50 процентов. Сумма может существенно вырасти, если «Саутгемптон» выйдет в АПЛ из Чемпионшипа.
- Ранее сообщалось, что английский клуб сделал предложение по трансферу Сперцяна за 12 миллионов евро.
- Срок контракта игрока сборной Армении с «быками» истекает 30 июня 2026 года.