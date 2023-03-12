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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    30-летний бельгиец возглавил клуб Лиги 1 и ни разу не проиграл с ним в 17 матчах – он повторил рекорд экс-тренера «Барсы»

    «Реймс» победил в гостевом матче Лиги 1 «Монако» (1:0).

    Главный тренер «Реймса» Уилл Стилл провел во главе команды 17 матчей в чемпионате Франции. В них команда ни разу не проиграла.

    В этом веке среди топ-5 лиг Европы только Тито Виланове удавалось не проиграть в своих первых 17 матчах в чемпионате. В случае испанца это было с «Барселоной» в сезоне-2012/13.

    • Стиллу 30 лет. До назначения главным тренером он работал в штабе «Реймса».
    • Бельгиец не играл на взрослом уровне в профессиональный футбол.
    • «Реймс» идет в Лиге 1 на восьмом месте. Команда лидирует в турнире по количеству ничьих в сезоне – 13.

    Фото: globallookpress

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    12.03.2023 21:25
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +175

      Александр.Т. 12 марта, 23:46

      Ахаха э а новость в сторону Царя Мостового ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12119

      BRO_football 12 марта, 22:14

      Следующий кандидат на пост тренера ПСЖ.

      1
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