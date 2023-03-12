30-летний бельгиец возглавил клуб Лиги 1 и ни разу не проиграл с ним в 17 матчах – он повторил рекорд экс-тренера «Барсы»

Ахаха э а новость в сторону Царя Мостового ))
«Реймс» победил в гостевом матче Лиги 1 «Монако» (1:0).
Главный тренер «Реймса» Уилл Стилл провел во главе команды 17 матчей в чемпионате Франции. В них команда ни разу не проиграла.
В этом веке среди топ-5 лиг Европы только Тито Виланове удавалось не проиграть в своих первых 17 матчах в чемпионате. В случае испанца это было с «Барселоной» в сезоне-2012/13.
- Стиллу 30 лет. До назначения главным тренером он работал в штабе «Реймса».
- Бельгиец не играл на взрослом уровне в профессиональный футбол.
- «Реймс» идет в Лиге 1 на восьмом месте. Команда лидирует в турнире по количеству ничьих в сезоне – 13.
Фото: globallookpress
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!