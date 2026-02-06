7 февраля в 21-м туре саудовской Высшей лиги «Аль-Кадисия» примет на своeм поле «Аль-Фат». Команды находятся в противоположных фазах сезона: хозяева не проигрывают 10 матчей подряд и борются за вершину, а гости не могут выиграть уже 5 туров.

«Аль-Кадисия»

Команда демонстрирует выдающуюся форму, находясь на 4-м месте с 43 очками. Их 10-матчевая беспроигрышная серия включает важные победы и ничью с «Аль-Хилалем». Атака во главе с Хулианом Киньонесом (21 гол) невероятно эффективна – 13 голов в последних 5 играх.

«Аль-Фат»

Гости переживают спад, не побеждая 5 туров. Основная проблема – катастрофическая защита, пропустившая 11 голов за последние 5 матчей. Однако в атаке команда опасна, забивая в 16 из 18 последних встреч.

Факты о командах:

«Аль-Кадисия»

Не проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем забивает 2.60 гола за игру

«Аль-Фат»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем пропускает 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Фат»

На основе представленных данных матч выглядит четким противостоянием сильной атаки фаворита и слабой обороны аутсайдера. «Аль-Кадисия» с еe мотивацией, серией и голеадой Киньонеса должна доминировать. Уязвимость защиты гостей (2.20 пропуска в среднем) даeт хозяевам отличные шансы забить несколько мячей. При этом «Аль-Фат» сохраняет атакующую угрозу и может отличиться, особенно если хозяева рано откроют счeт и снизят давление.

Рекомендованные ставки: