Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.72

21 января 2026 10:16
Аль-Кадисия - Аль-Иттихад
22 янв. 2026, четверг 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал больше 3.0
Сделать ставку

22 января на стадионе «Аль-Кадисия» пройдет матч 17 тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где хозяева встретятся с «Аль-Иттихад». «Аль-Кадисия» подходит к встрече в прекрасной форме – команда выиграла 5 последних матчей, забивает в каждом из последних 9 туров и демонстрирует высокую результативность. «Аль-Иттихад» испытывает небольшие трудности после поражения 0:1 от «Аль-Иттифак», но сохраняет стабильность в обороне и регулярно забивает в матчах против «Аль-Кадисия». Предстоящая встреча обещает стать результативной и напряженной.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» продолжает впечатлять атакующими действиями. В последних пяти матчах команда забила 19 голов при 4 пропущенных, средняя результативность – 3.80 гола за игру. Лучший бомбардир – Хулиан Киньонес, на счету которого 17 голов в 16 матчах. Команда забивает в последних 9 играх и отличается высокой скоростью атак, что позволит навязать свою игру сопернику.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» стабилен в обороне – за 5 последних матчей пропустил лишь 3 гола, а в атаке забил 9. Главный бомбардир – Карим Бензема, забивший 15 голов в 19 матчах. Гости не проигрывают в 7 из 9 последних матчей и имеют опыт успешных встреч против «Аль-Кадисия», не уступив в 6 из последних 11 очных матчей. Их игра на выезде уверенная, но может быть уязвима перед атакующими линиями хозяев.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

  • Победа в 5 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в последних 9 матчах подряд
  • Средняя результативность: 3.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 5:0 над «Аль-Фейха» в последнем туре

«Аль-Иттихад»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Средняя результативность: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних матчах против «Аль-Кадисия»
  • Победа 4:0 над «Аль-Холуд» в гостях 9 января 2026 года

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Кадисия» имеет явное преимущество в атаке и домашнем поле. Несмотря на стабильность «Аль-Иттихад», оборона гостей может не выдержать атакующий напор хозяев. Ожидается открытый матч с высоким тоталом голов, где вероятна победа «Аль-Кадисия» с форой или ставка на общее количество голов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 3.0 – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.85

1.72
Тотал больше 3.0
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Кадисия
Другие прогнозы
21.01.2026
20:30
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак - Аль-Наср
Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5
21.01.2026
20:45
2.25
Лига чемпионов, 7 тур
Карабах - Айнтрахт
Индивидуальный тотал «Карабаха» больше 1.5
21.01.2026
20:45
2.35
Лига чемпионов, 7 тур
Галатасарай - Атлетико
Тотал меньше 2.5
21.01.2026
23:00
1.83
Лига чемпионов, 7 тур
Ювентус - Бенфика
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.55
Лига чемпионов, 7 тур
Ньюкасл - ПСВ
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.95
Лига чемпионов, 7 тур
Марсель - Ливерпуль
Победа «Ливерпуля»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 