22 января на стадионе «Аль-Кадисия» пройдет матч 17 тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где хозяева встретятся с «Аль-Иттихад». «Аль-Кадисия» подходит к встрече в прекрасной форме – команда выиграла 5 последних матчей, забивает в каждом из последних 9 туров и демонстрирует высокую результативность. «Аль-Иттихад» испытывает небольшие трудности после поражения 0:1 от «Аль-Иттифак», но сохраняет стабильность в обороне и регулярно забивает в матчах против «Аль-Кадисия». Предстоящая встреча обещает стать результативной и напряженной.

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» продолжает впечатлять атакующими действиями. В последних пяти матчах команда забила 19 голов при 4 пропущенных, средняя результативность – 3.80 гола за игру. Лучший бомбардир – Хулиан Киньонес, на счету которого 17 голов в 16 матчах. Команда забивает в последних 9 играх и отличается высокой скоростью атак, что позволит навязать свою игру сопернику.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» стабилен в обороне – за 5 последних матчей пропустил лишь 3 гола, а в атаке забил 9. Главный бомбардир – Карим Бензема, забивший 15 голов в 19 матчах. Гости не проигрывают в 7 из 9 последних матчей и имеют опыт успешных встреч против «Аль-Кадисия», не уступив в 6 из последних 11 очных матчей. Их игра на выезде уверенная, но может быть уязвима перед атакующими линиями хозяев.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

Победа в 5 последних матчах Высшей лиги

Забивает в последних 9 матчах подряд

Средняя результативность: 3.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победа 5:0 над «Аль-Фейха» в последнем туре

«Аль-Иттихад»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Средняя результативность: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних матчах против «Аль-Кадисия»

Победа 4:0 над «Аль-Холуд» в гостях 9 января 2026 года

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Кадисия» имеет явное преимущество в атаке и домашнем поле. Несмотря на стабильность «Аль-Иттихад», оборона гостей может не выдержать атакующий напор хозяев. Ожидается открытый матч с высоким тоталом голов, где вероятна победа «Аль-Кадисия» с форой или ставка на общее количество голов.

Рекомендованные ставки