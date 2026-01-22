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  • «Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 19:20
Аль-Кадисия
22.01.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
37' Х. Киньонес 59' Х. Киньонес
29' К. Бензема (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
32
Матео Ретеги
ЦФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Иттихад
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
4-1-3-2
1
Кастелс
4
Такри
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
5
Вайгль
10
Аль-Джувейр
8
Нандес
22
Бонсу Баа
33
Киньонес
32
Ретеги
3-3-2-1-1
50
13
Шанкити
2
Митай
15
Кадеш
91
Канте
6
Фабиньо
2
Перейра
10
Ауа
17
Думбия
19
Диаби
9
Бензема
22
Бонсу Баа
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
22
Бонсу Баа
10
Аль-Джувейр
11
Азази
11
Азази
10
Аль-Джувейр
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
2
Митай
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
2
Митай
10
Ауа
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
10
Ауа
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Иттихад
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Иттихад
3
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
9
Офсайды
2
3
Количество передач
533
414
Сейвы
4
0
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Аль-Иттихада», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Кадисия
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