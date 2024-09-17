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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Астон Вилла
Янг Бойз - Астон Вилла: обзор матча 17 сентября 2024
Янг Бойз
17.09.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
27'
Ю. Тилеманс
38'
Д. Рэмзи
86'
А. Онана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Астон Вилла
87'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Л. Динь
87'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Рэмзи
87'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Ю. Тилеманс
86'
ГОЛ! 0:3!
А. Онана
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Замена
С. Иттен
️️️️
С. Ганвула
83'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ж. Монтейру
83'
79'
Желтая карточка
Д. Дуран
Желтая карточка
Ж. Монтейру
79'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Э. Колли
63'
Замена
А. Конте
️️️️
Д. Хаджам
63'
60'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
Желтая карточка
М. Элиа
53'
Желтая карточка
С. Лаупер
46'
46'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Л. Богарде
Замена
М. Элиа
️️️️
Ш. Ниасс
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Рэмзи
Пас отдал
О. Уоткинс
Желтая карточка
Ш. Ниасс
33'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Астон Вилла
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
4
Зукру
5
Камара
13
Атекаме
19
Ниасс
30
Лаупер
23
Угринич
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
3-1-3-2-1
1
Мартинес
14
Торрес
15
Конса
12
Динь
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
26
Богарде
41
Рэмзи
17
Роджерс
11
Уоткинс
3
Хаджам
5
Конте
5
Конте
3
Хаджам
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
99
Монтейру
19
Малес
19
Малес
99
Монтейру
35
Ганвула
26
Иттен
26
Иттен
35
Ганвула
19
Ниасс
12
Элиа
12
Элиа
19
Ниасс
18
Тилеманс
22
Матсен
22
Матсен
18
Тилеманс
26
Богарде
34
Карлос
34
Карлос
26
Богарде
12
Динь
6
Баркли
6
Баркли
12
Динь
41
Рэмзи
10
Буэндия
10
Буэндия
41
Рэмзи
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Янг Бойз
Астон Вилла
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Янг Бойз - Астон Вилла
4
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
12
Офсайды
4
0
Количество передач
363
405
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.18
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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