Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
5
6
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
24
3
11
80
52
28
75
38
20
10
8
72
47
25
70
38
19
10
9
59
42
17
67
38
16
15
7
63
40
23
63
38
16
8
14
55
58
-3
56
38
15
10
13
80
69
11
55
38
14
11
13
76
66
10
53
38
13
14
11
71
63
8
53
38
11
9
18
53
67
-14
42
38
11
5
22
49
72
-23
38
38
8
9
21
48
74
-26
33
38
5
8
25
44
100
-56
23
Команда
1
2
3
5
6
7
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
12
3
4
36
20
16
39
19
12
2
5
45
29
16
38
19
9
7
3
29
14
15
34
19
10
3
6
33
23
10
33
19
9
5
5
43
25
18
32
19
8
6
5
29
21
8
30
19
7
7
5
37
29
8
28
19
6
5
8
33
33
0
23
19
5
7
7
42
38
4
22
19
7
1
11
29
36
-7
22
19
4
5
10
26
34
-8
17
19
3
5
11
23
43
-20
14
Команда
2
3
4
5
6
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
7
2
39
24
15
37
19
12
1
6
35
23
12
37
19
9
4
6
34
28
6
31
19
7
8
4
34
26
8
29
19
7
7
5
23
22
1
28
19
8
2
9
26
37
-11
26
19
6
7
6
34
34
0
25
19
6
5
8
37
44
-7
23
19
5
4
10
20
34
-14
19
19
4
4
11
20
36
-16
16
19
4
4
11
22
40
-18
16
19
2
3
14
21
57
-36
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире