Турниры:
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|22:30
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|21 тур
|18 февраля, суббота
|22:30
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:30
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|18 тур
|29 января, воскресенье
|16:15
|Янг Бойз
|5:1
|Винтертур
|17 тур
|21 января, суббота
|22:30
|Грассхоппер
|1:2
|Янг Бойз
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|3:0
|Люцерн
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:15
|Серветт
|0:0
|Янг Бойз
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|18:30
|Янг Бойз
|3:1
|Базель
|13 тур
|22 октября, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Лугано
|1:4
|Янг Бойз
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|0:0
|Янг Бойз
|10 тур
|8 октября, суббота
|21:30
|Янг Бойз
|2:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|17:30
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Лугано
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:30
|Санкт-Галлен
|2:1
|Янг Бойз
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|17:30
|Винтертур
|1:5
|Янг Бойз
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Серветт
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Базель
|0:0
|Янг Бойз
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|1:1
|Грассхоппер
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Сьон
|0:3
|Янг Бойз
|1 тур
|16 июля, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|4:0
|Цюрих