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Швейцария. Суперлига
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Янг Бойз
Результаты
€ 41 млн
Янг Бойз - результаты матчей
Берн
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Сайт:
http://www.bscyb.ch
Тренер:
Рафаэль Вики
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Швейцария. Супер-Лига. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Швейцарии. 2009/2010
17.05 | 17:30
Янг Бойз
3 : 3
Сьон
14.05 | 17:30
Тун
3 : 8
Янг Бойз
10.05 | 17:30
Янг Бойз
3 : 0
Базель
03.05 | 17:30
Лугано
1 : 0
Янг Бойз
26.04 | 17:30
Янг Бойз
1 : 2
Санкт-Галлен
12.04 | 17:30
Янг Бойз
1 : 1
Серветт
04.04 | 21:30
Базель
3 : 3
Янг Бойз
22.03 | 18:30
Янг Бойз
1 : 1
Лугано
15.03 | 16:00
Лозанна-Спорт
0 : 2
Янг Бойз
08.03 | 18:30
Янг Бойз
1 : 2
Тун
04.03 | 22:30
Люцерн
1 : 2
Янг Бойз
01.03 | 18:30
Янг Бойз
3 : 0
Цюрих
22.02 | 16:00
Сьон
3 : 1
Янг Бойз
14.02 | 22:30
Янг Бойз
6 : 1
Винтертур
11.02 | 22:30
Санкт-Галлен
2 : 1
Янг Бойз
07.02 | 22:30
Грассхоппер
1 : 1
Янг Бойз
01.02 | 18:30
Янг Бойз
3 : 0
Цюрих
25.01 | 16:00
Тун
4 : 1
Янг Бойз
17.01 | 22:30
Янг Бойз
1 : 3
Лозанна-Спорт
21.12 | 18:30
Лугано
3 : 0
Янг Бойз
17.12 | 22:30
Янг Бойз
2 : 6
Грассхоппер
14.12 | 16:00
Янг Бойз
2 : 0
Люцерн
07.12 | 18:30
Сьон
2 : 0
Янг Бойз
30.11 | 16:00
Серветт
4 : 4
Янг Бойз
22.11 | 20:00
Янг Бойз
5 : 0
Винтертур
09.11 | 18:30
Санкт-Галлен
1 : 4
Янг Бойз
02.11 | 18:30
Янг Бойз
0 : 0
Базель
30.10 | 22:30
Грассхоппер
3 : 3
Янг Бойз
26.10 | 16:00
Цюрих
2 : 3
Янг Бойз
19.10 | 17:30
Янг Бойз
1 : 2
Санкт-Галлен
05.10 | 15:00
Лозанна-Спорт
5 : 0
Янг Бойз
28.09 | 15:00
Янг Бойз
4 : 2
Тун
14.09 | 17:30
Люцерн
1 : 2
Янг Бойз
31.08 | 17:30
Янг Бойз
3 : 1
Лугано
10.08 | 15:00
Янг Бойз
0 : 0
Сьон
06.08 | 21:30
Базель
4 : 1
Янг Бойз
02.08 | 19:00
Винтертур
1 : 1
Янг Бойз
26.07 | 21:30
Янг Бойз
3 : 1
Серветт
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