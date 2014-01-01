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    Янг Бойз - результаты

    Город Берн
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт www.bscyb.ch
    Стадион Стад де Суисс Ванкдорф
    Тренер Рафаэль Вики
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 22:30 Цюрих 2:2 Янг Бойз
    21 тур
    		18 февраля, суббота 22:30 Янг Бойз 1:1 Лугано
    20 тур
    		12 февраля, воскресенье 18:30 Янг Бойз 5:1 Санкт-Галлен
    19 тур
    		5 февраля, воскресенье 18:30 Люцерн 1:1 Янг Бойз
    18 тур
    		29 января, воскресенье 16:15 Янг Бойз 5:1 Винтертур
    17 тур
    		21 января, суббота 22:30 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 18:30 Янг Бойз 3:0 Люцерн
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:15 Серветт 0:0 Янг Бойз
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 18:30 Янг Бойз 3:1 Базель
    13 тур
    		22 октября, суббота 19:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
    12 тур
    		19 октября, среда 21:30 Лугано 1:4 Янг Бойз
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 17:30 Цюрих 0:0 Янг Бойз
    10 тур
    		8 октября, суббота 21:30 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 17:30 Люцерн 1:2 Янг Бойз
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:30 Янг Бойз 3:0 Лугано
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:30 Санкт-Галлен 2:1 Янг Бойз
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 17:30 Винтертур 1:5 Янг Бойз
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 17:30 Янг Бойз 3:0 Серветт
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 17:30 Базель 0:0 Янг Бойз
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 17:30 Янг Бойз 1:1 Грассхоппер
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:30 Сьон 0:3 Янг Бойз
    1 тур
    		16 июля, суббота 19:00 Янг Бойз 4:0 Цюрих
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