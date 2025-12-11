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Швейцария. Суперлига
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Янг Бойз
Новости
€ 41 млн
Янг Бойз - новости команды
Берн
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Сайт:
http://www.bscyb.ch
Тренер:
Рафаэль Вики
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Таблица
Трансляция
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
Трансляция
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Трансляция
«Янг Бойз» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 19:35
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Трансляция
«Астон Вилла» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025
2025.11.27 19:35
«Астон Вилла» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.4
2025.11.26 09:51
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Трансляция
ПАОК – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 21:50
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Трансляция
ФКСБ – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 18:35
ФКСБ – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.10.01 08:48
Трансляция
«Янг Бойз» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025
2025.09.25 20:50
«Янг Бойз» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 9.00
2025.09.24 08:22
Трансляция
«Янг Бойз» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Янг Бойз» – «Слован Братислава»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.70
2025.08.27 08:24
«Слован» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.20 08:15
Фото
«Милан» приобрел швейцарского защитника
2025.08.15 12:40
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
2025.08.15 00:36
Миранчук, которым интересуется «Динамо», пропустил второй матч подряд
2025.08.10 18:15
1
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
2025.01.30 01:21
1
Трансляция
«Янг Бойз» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
2025.01.29 21:50
Лига чемпионов. «Фейеноорд» разгромил «Баварию», «Арсенал» крупно победил загребское «Динамо» и другие результаты
2025.01.23 01:03
Трансляция
«Селтик» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025
2025.01.22 21:50
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
2025.01.22 08:00
Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов, еще две команды вылетели из турнира
2024.12.12 09:00
Трансляция
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024
2024.12.11 21:50
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