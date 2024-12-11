11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-2-1-1
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
22
Ридер
10
Мийо
10
Фюрих
10
Демирович
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
24
Атекаме
23
Бенито
5
Камара
13
Хаджам
7
Имери
24
Лакомы
23
Угринич
7
Вирджиниус
13
Иттен
77
Монтейру
7
Миттельштадт
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
7
Миттельштадт
24
Руо
25
Стержиу
25
Стержиу
24
Руо
4
Вагноман
15
Штенцель
15
Штенцель
4
Вагноман
16
Каразор
14
Кайтель
14
Кайтель
16
Каразор
10
Фюрих
14
14
10
Фюрих
5
Камара
6
Пфайффер
6
Пфайффер
5
Камара
13
Хаджам
27
Блум
27
Блум
13
Хаджам
7
Вирджиниус
11
Колли
11
Колли
7
Вирджиниус
7
Имери
39
Малес
39
Малес
7
Имери
13
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
13
Иттен
Остались в запасе
Штутгарт
Янг Бойз
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
36
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
36
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Штутгарт - Янг Бойз
1
4
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
610
357
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.32
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Янг Бойз», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Янг Бойз»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»