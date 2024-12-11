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  • «Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

11 декабря 2024, 21:50
Штутгарт
11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
5 : 1
Завершен
Янг Бойз
25' А. Штиллер 53' Э. Мийо 61' К. Фюрих 66' Й. Вагноман 75' Я. Кайтель
6' Л. Лакомы
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
10
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
7
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
77
Жоэль Монтейру
ЦФ
13
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
14
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
36
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
11
Эбрима Колли
ЛВ
39
Дариан Малес
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
22
Ридер
10
Мийо
10
Фюрих
10
Демирович
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
24
Атекаме
23
Бенито
5
Камара
13
Хаджам
7
Имери
24
Лакомы
23
Угринич
7
Вирджиниус
13
Иттен
77
Монтейру
7
Миттельштадт
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
7
Миттельштадт
24
Руо
25
Стержиу
25
Стержиу
24
Руо
4
Вагноман
15
Штенцель
15
Штенцель
4
Вагноман
16
Каразор
14
Кайтель
14
Кайтель
16
Каразор
10
Фюрих
14
14
10
Фюрих
5
Камара
6
Пфайффер
6
Пфайффер
5
Камара
13
Хаджам
27
Блум
27
Блум
13
Хаджам
7
Вирджиниус
11
Колли
11
Колли
7
Вирджиниус
7
Имери
39
Малес
39
Малес
7
Имери
13
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
13
Иттен
Остались в запасе
Штутгарт
Янг Бойз
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
36
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
36
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Штутгарт - Янг Бойз
1
4
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
610
357
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.32
0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Янг Бойз», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Янг Бойз»

«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Янг Бойз Штутгарт
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