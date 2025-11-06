06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
ПАОК
ПАОК
4-2-2-2
99
Цифцис
21
Баба
38
Вольяччо
5
Михайлидис
3
Кенни
42
Бьянко
8
Мейте
45
Константелиас
77
Десподов
7
Якумакис
11
Тайсон
3-1-4-1-1
1
Келлер
17
Джанко
4
Зукру
3
Хаджам
22
Равелосон
16
Фасснахт
8
Гигович
30
Лаупер
10
Саншеш
7
Вирджиниус
16
Кордова
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
42
Бьянко
21
Оздоев
21
Оздоев
42
Бьянко
45
Константелиас
10
Пелкас
10
Пелкас
45
Константелиас
11
Тайсон
17
Иванушец
17
Иванушец
11
Тайсон
7
Якумакис
63
Чалов
63
Чалов
7
Якумакис
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
10
Саншеш
13
13
10
Саншеш
16
Фасснахт
19
Колли
19
Колли
16
Фасснахт
7
Вирджиниус
99
Монтейру
99
Монтейру
7
Вирджиниус
16
Кордова
9
Бедья
9
Бедья
16
Кордова
Остались в запасе
ПАОК
Янг Бойз
41
Димитриос Монастирлис
ВР
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
5
Кито Термонси
ЦЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
5
Кито Термонси
ЦЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча ПАОК - Янг Бойз
1
1
3
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
10
Офсайды
2
2
Количество передач
566
305
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.64
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Янг Бойз», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Янг Бойз»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»