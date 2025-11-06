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  • ПАОК – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

ПАОК – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 21:50
ПАОК
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
4 : 0
Завершен
Янг Бойз
54' А. Бьянко 67' Г. Якумакис 72' Я. Константелиас 76' А. Рахман Баба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
(К) ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Альвин Саншеш
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
(К) ПП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
5
Кито Термонси
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
13
D. Pech
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
4-2-2-2
99
Цифцис
21
Баба
38
Вольяччо
5
Михайлидис
3
Кенни
42
Бьянко
8
Мейте
45
Константелиас
77
Десподов
7
Якумакис
11
Тайсон
3-1-4-1-1
1
Келлер
17
Джанко
4
Зукру
3
Хаджам
22
Равелосон
16
Фасснахт
8
Гигович
30
Лаупер
10
Саншеш
7
Вирджиниус
16
Кордова
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
42
Бьянко
21
Оздоев
21
Оздоев
42
Бьянко
45
Константелиас
10
Пелкас
10
Пелкас
45
Константелиас
11
Тайсон
17
Иванушец
17
Иванушец
11
Тайсон
7
Якумакис
63
Чалов
63
Чалов
7
Якумакис
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
10
Саншеш
13
13
10
Саншеш
16
Фасснахт
19
Колли
19
Колли
16
Фасснахт
7
Вирджиниус
99
Монтейру
99
Монтейру
7
Вирджиниус
16
Кордова
9
Бедья
9
Бедья
16
Кордова
Остались в запасе
ПАОК
Янг Бойз
41
Димитриос Монастирлис
ВР
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
5
Кито Термонси
ЦЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
5
Кито Термонси
ЦЗ
19
Дариан Малес
ЦФ
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча ПАОК - Янг Бойз
1
1
3
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
10
Офсайды
2
2
Количество передач
566
305
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.64
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Янг Бойз», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Янг Бойз»

ПАОК – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Янг Бойз ПАОК
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