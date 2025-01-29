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  • «Янг Бойз» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

«Янг Бойз» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

29 января 2025, 21:50
Янг Бойз
29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 1
Завершен
Црвена Звезда
69' К. Гуелор Канга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
5
Мохамед Камара
(К) ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
(К) АП
10
Андрия Максимович
АП
26
Силас
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Родри Смит
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
19
Эбрима Колли
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
91
Лазар Йованович
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
21
Лука Илич
АП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
4-1-2-3
1
Келлер
13
Атекаме
5
Камара
4
Зукру
27
Блум
30
Имери
24
Лакомы
30
Лаупер
19
Малес
99
Монтейру
35
Ганвула
4-1-3-2
77
Гутеша
7
Соль
34
Джига
16
Дркушич
77
Мимович
33
Крунич
26
Силас
10
Максимович
4
Иванич
21
Элшник
27
Ндиайе
5
Камара
23
Бенито
23
Бенито
5
Камара
24
Лакомы
14
Чайва
14
Чайва
24
Лакомы
19
Малес
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Малес
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
30
Имери
12
Элиа
12
Элиа
30
Имери
10
Максимович
8
Канга
8
Канга
10
Максимович
26
Силас
21
Илич
21
Илич
26
Силас
27
Ндиайе
19
Дуарте
19
Дуарте
27
Ндиайе
Остались в запасе
Янг Бойз
Црвена Звезда
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Родри Смит
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Омри Глазер
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Родри Смит
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Янг Бойз - Црвена Звезда
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
10
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
297
416
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Црвены Звезды», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз»«Црвена Звезда»

«Янг Бойз» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Црвена Звезда Янг Бойз
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