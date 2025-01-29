29.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Янг Бойз
Янг Бойз
4-1-2-3
1
Келлер
13
Атекаме
5
Камара
4
Зукру
27
Блум
30
Имери
24
Лакомы
30
Лаупер
19
Малес
99
Монтейру
35
Ганвула
4-1-3-2
77
Гутеша
7
Соль
34
Джига
16
Дркушич
77
Мимович
33
Крунич
26
Силас
10
Максимович
4
Иванич
21
Элшник
27
Ндиайе
5
Камара
23
Бенито
23
Бенито
5
Камара
24
Лакомы
14
Чайва
14
Чайва
24
Лакомы
19
Малес
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Малес
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
30
Имери
12
Элиа
12
Элиа
30
Имери
10
Максимович
8
Канга
8
Канга
10
Максимович
26
Силас
21
Илич
21
Илич
26
Силас
27
Ндиайе
19
Дуарте
19
Дуарте
27
Ндиайе
Остались в запасе
Янг Бойз
Црвена Звезда
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Родри Смит
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Омри Глазер
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
3
Родри Смит
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
31
Вук Драшкич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Янг Бойз - Црвена Звезда
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
10
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
297
416
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Црвены Звезды», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Црвена Звезда»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»