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    • Лига чемпионов. «Фейеноорд» разгромил «Баварию», «Арсенал» крупно победил загребское «Динамо» и другие результаты

    Лига чемпионов. «Фейеноорд» разгромил «Баварию», «Арсенал» крупно победил загребское «Динамо» и другие результаты

    В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» дома разгромил «Баварию» со счетом 3:0. Дубль у хозяев оформил Сантьяго Хименес, отличившийся на 21-й и на 45+9-й минутах. Второй мяч он забил с пенальти. Оформил крупную победу нидерландского клуба Аясэ Уэда на 89-й минуте.

    «Арсенал» на своем поле разгромил загребское «Динамо» – 3:0. Голы у английского клуба забили Деклан Райс на 2-й минуте, Кай Хаверц на 66-й и Мартин Эдегор на 90+1-й.

    Пражская «Спарта» на своем поле уступила «Интеру» со счетом 0:1. Единственный мяч на счету Лаутаро Мартинеса на 12-й минуте.

    «Милан» дома обыграл «Жирону» – 1:0. Победный гол на счету Рафаэля Леау на 37-й минуте.

    «Селтик» на своем поле победил «Янг Бойз» со счетом 1:0 благодаря автоголу Лориса Бенито на 86-й минуте.

    Лига чемпионов. 7-й тур

    Фейеноорд – Бавария – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хименес, 21; 2:0 – Хименес, 45+9 (с пенальти); 3:0 – Уэда, 89.

    Удаление: нет – Ульрайх, 90.

    Арсенал – Динамо Зг – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Райс, 2; 2:0 – Хаверц, 66; 3:0 – Эдегор, 90+1.

    Спарта – Интер – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мартинес, 12.

    Милан – Жирона – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Леау, 37.

    Селтик – Янг Бойз – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бенито, 86 (в свои ворота).

    Нереализованный пенальти: Энгелс, 41 – нет.

    Удаление: Маэда, 89 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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