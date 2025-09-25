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  • «Янг Бойз» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

«Янг Бойз» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

25 сентября 2025, 20:50
Янг Бойз
25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 4
Завершен
Панатинаикос
25' С. Джанко
10' К. Свидерски 13' А. Зарури 19' А. Зарури 68' А. Зарури
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
8
Армин Гигович
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
9
Тасос Бакасетас
(К) АП
11
Тете
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Янг Бойз
13
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
13
D. Pech
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
19
Adriano Bregou
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-2-3
1
Келлер
23
Бенито
4
Зукру
6
Фернандес
3
Хаджам
17
Джанко
8
Гигович
16
Фасснахт
9
Бедья
19
Малес
99
Монтейру
4-2-3-1
40
Лафон
27
Коцирас
15
Ингасон
5
Туба
37
Младенович
6
Сиопис
8
Саншеш
11
Тете
9
Бакасетас
21
Зарури
28
Свидерски
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
8
Гигович
22
Равелосон
22
Равелосон
8
Гигович
16
Фасснахт
13
13
16
Фасснахт
99
Монтейру
19
Колли
19
Колли
99
Монтейру
9
Бедья
16
Кордова
16
Кордова
9
Бедья
21
Зарури
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
21
Зарури
11
Тете
2
Калабрия
2
Калабрия
11
Тете
8
Саншеш
4
Чиривелья
4
Чиривелья
8
Саншеш
9
Бакасетас
20
Таборда
20
Таборда
9
Бакасетас
28
Свидерски
9
Дессер
9
Дессер
28
Свидерски
Остались в запасе
Янг Бойз
Панатинаикос
13
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Бартломей Дронговски
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
19
Adriano Bregou
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Янг Бойз - Панатинаикос
1
Всего ударов по воротам
19
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
488
346
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
12
10
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Панатинаикоса», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Панатинаикос»

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Панатинаикос Янг Бойз
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