«Янг Бойз» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 9.00

24 сентября 2025 8:17
Янг Бойз - Панатинаикос
25 сент. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 1 тур
В четверг, 25 сентября, в 1-м туре Лиги Европы сыграют «Янг Бойз» и «Панатинаикос». Игра состоится в Берне, начало – в 22:00 (мск).

«Янг Бойз»

Команда Джорджо Контини занимает 4-е место в Суперлиге Швейцарии, набрав 11 очков в 6 играх. В отборе Лиги Европы «Янг Бойз» прошел братиславский «Слован» – 1:0, 3:2.

Последние результаты «Янг Бойз»:

  • 20.09.25 «Арау» – «Янг Бойз» – 1:0 Кубок Швейцарии;
  • 14.09.25 «Люцерн» – «Янг Бойз» – 1:2 Суперлига;
  • 31.08.25 «Янг Бойз» – «Лугано» – 3:1 Суперлига.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» набрал 2 очка в 3 турах Суперлиги Греции и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Руя Витории в 4-м раунде Лиги Европы обыграли турецкий «Самсунспор» – 2:1, 0:0.

Предыдущие результаты «Панатинаикоса»:

  • 21.09.25 «Панатинаикос» – «Олимпиакос» – 1:1 Суперлига;
  • 17.09.25 «Панатинаикос» – «Каллитея» – 1:0 Кубок Греции;
  • 14.09.25 «Кифисия» – «Панатинаикос» – 3:2 Суперлига.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Янг Бойз» – «Панатинаикос»

Хозяева постараются начать групповой этап Лиги Европы с домашней победы. «Панатинаикос» не лучшим образом начал сезон и не выглядит непреодолимым препятствием. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.00.

Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Панатинаикос Янг Бойз
