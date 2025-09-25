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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Янг Бойз - Панатинаикос
Янг Бойз - Панатинаикос: обзор матча 25 сентября 2025
Янг Бойз
25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 4
Завершен
Панатинаикос
25'
С. Джанко
10'
К. Свидерски
13'
А. Зарури
19'
А. Зарури
68'
А. Зарури
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Панатинаикос
Завершен
Желтая карточка
Серхио Кордова
90'
+1
85'
Замена
Vicente Taborda
️️️️➡️️
Тасос Бакасетас
Замена
D. Pech
️️️️➡️️
Кристиан Фасснахт
77'
Замена
Райан Эндрюс
️️️️➡️️
Сайди Джанко
77'
77'
Замена
Давиде Калабрия
️️️️➡️️
Тете
77'
Замена
Педро Чиривелья
️️️️➡️️
Ренату Саншеш
70'
Замена
Сирьель Дессер
️️️️➡️️
Карол Свидерски
70'
Замена
Георгиос Кирьякопулос
️️️️➡️️
Анасс Зарури
68'
ГОЛ! 1:4!
Анасс Зарури
Пас отдал
Яннис Коцирас
Замена
Райан Равелосон
️️️️➡️️
Армин Гигович
67'
Замена
Серхио Кордова
️️️️➡️️
Крис Бедья
67'
Замена
Эбрима Колли
️️️️➡️️
Жоэль Монтейру
67'
ГОЛ! 1:3!
Сайди Джанко
Пас отдал
Дариан Малес
25'
19'
ГОЛ! 0:3!
Анасс Зарури
Пас отдал
Тасос Бакасетас
13'
ГОЛ! 0:2!
Анасс Зарури
10'
ГОЛ! 0:1!
Карол Свидерски
Пас отдал
Тете
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К)
ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
37
Армин Гигович
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
77
Жоэль Монтейру
ЦФ
39
Дариан Малес
ЦФ
29
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К)
АП
9
Анасс Зарури
ЛВ
21
Тете
ПВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Янг Бойз
12
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
45
Райан Равелосон
ОП
13
D. Pech
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
11
Эбрима Колли
ЛВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
30
Adriano Bregou
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
20
Vicente Taborda
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-2-3
1
Келлер
23
Бенито
4
Зукру
6
Фернандес
3
Хаджам
17
Джанко
37
Гигович
16
Фасснахт
29
Бедья
39
Малес
77
Монтейру
4-2-3-1
40
Лафон
27
Коцирас
15
Ингасон
5
Туба
25
Младенович
6
Сиопис
8
Саншеш
21
Тете
11
Бакасетас
9
Зарури
19
Свидерски
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
37
Гигович
45
Равелосон
45
Равелосон
37
Гигович
16
Фасснахт
13
13
16
Фасснахт
77
Монтейру
11
Колли
11
Колли
77
Монтейру
29
Бедья
16
Кордова
16
Кордова
29
Бедья
9
Зарури
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
9
Зарури
21
Тете
2
Калабрия
2
Калабрия
21
Тете
8
Саншеш
4
Чиривелья
4
Чиривелья
8
Саншеш
11
Бакасетас
20
20
11
Бакасетас
19
Свидерски
9
Дессер
9
Дессер
19
Свидерски
Остались в запасе
Янг Бойз
Панатинаикос
12
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Бартломей Дронговски
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
12
Хайнц Линднер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Янг Бойз - Панатинаикос
1
Всего ударов по воротам
19
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
488
346
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
12
10
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.14
1.17
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Посещаемость:
20023
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2 : 1
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