14 марта 2026 года в 18:15 состоится поединок 21-го тура российской Премьер-Лиги. Набравшее шикарную форму московское «Динамо» отправится в гости к «Ростову».

«Ростов»

Дончане стартовали в весенней части кампании, набрав одно очко в двух турах РПЛ + успев вылететь из розыгрыша Кубка России. «Ростов» в очередной (далеко не первый) раз испытывает проблемы с финансированием и на этом фоне «желто-синие» пытаются собраться на вторую часть сезона. Цель номер раз – остаться в Премьер-лиге.

Последние три игры:

Ростов – Балтика 1:1

Ростов – Динамо Махачкала 0:2

Краснодар – Ростов 2:1

«Динамо»

Ролан Гусев судя по всему прекрасно освоился у руля «Динамо». После зимней паузы «бело-голубые» выносят всех и каждого: три матча, три разгромные победы, включая дерби со «Спартаком» и ЦСКА. «Динамо» в полном порядке и может прилично подняться в таблице. Проблема в том, что слишком много было потеряно в прошлом году при каденции Валерия Карпина.

Последние три игры:

ЦСКА – Динамо М 1:4

Динамо М – Спартак 5:2

Динамо М – Крылья Советов 4:0

Очные встречи

Динамо М – Ростов 1:0

Ростов – Динамо М 1:1

Ростов – Динамо М 4:0

Прогноз на матч «Ростов» – «Динамо»

«Ростов» показал достойный футбол в «Южном дерби» с «Краснодаром» и ушел от поражения в матче с «Балтикой». Впрочем, нынешнее «Динамо», вероятно, не по зубам команде Джонатана Альбы. Если столичный клуб сохранит запал, то у хозяев «Ростов Арены» будет мало шансов набрать даже один балл, не говоря о большем.

Прогноз: победа «Динамо», коэффициент – 2,40. Прогноз на счет – 0:2.