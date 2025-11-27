27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
3-1-2-2-2
1
Мартинес
22
Матсен
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
26
Богарде
18
Тилеманс
17
Роджерс
19
Санчо
14
Мален
29
Гессан
4-1-3-2
1
Келлер
17
Джанко
23
Бенито
4
Зукру
3
Хаджам
22
Равелосон
16
Фасснахт
13
30
Лаупер
19
Малес
16
Кордова
14
Торрес
15
Конса
15
Конса
14
Торрес
24
Онана
8
Камара
8
Камара
24
Онана
14
Мален
6
Баркли
6
Баркли
14
Мален
18
Тилеманс
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Тилеманс
17
Роджерс
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Роджерс
4
Зукру
5
Вютрих
5
Вютрих
4
Зукру
22
Равелосон
10
Саншеш
10
Саншеш
22
Равелосон
19
Малес
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Малес
16
Кордова
9
Бедья
9
Бедья
16
Кордова
16
Фасснахт
99
Монтейру
99
Монтейру
16
Фасснахт
Остались в запасе
Астон Вилла
Янг Бойз
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
53
Elio Rufener
ЦП
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
53
Elio Rufener
ЦП
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Астон Вилла - Янг Бойз
2
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
11
12
Офсайды
1
6
Количество передач
569
376
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Янг Бойз», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Янг Бойз»
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Источник: «Бомбардир»