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  • «Астон Вилла» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Астон Вилла» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 19:35
Астон Вилла
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
27' Д. Мален 42' Д. Мален
90' Ж. Монтейру
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Юри Тилеманс
(К) ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
13
D. Pech
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
16
Серхио Кордова
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Астон Вилла
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
10
Альвин Саншеш
ЦП
53
Elio Rufener
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Мартинес
22
Матсен
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
26
Богарде
18
Тилеманс
17
Роджерс
19
Санчо
14
Мален
29
Гессан
4-1-3-2
1
Келлер
17
Джанко
23
Бенито
4
Зукру
3
Хаджам
22
Равелосон
16
Фасснахт
13
30
Лаупер
19
Малес
16
Кордова
14
Торрес
15
Конса
15
Конса
14
Торрес
24
Онана
8
Камара
8
Камара
24
Онана
14
Мален
6
Баркли
6
Баркли
14
Мален
18
Тилеманс
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Тилеманс
17
Роджерс
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Роджерс
4
Зукру
5
Вютрих
5
Вютрих
4
Зукру
22
Равелосон
10
Саншеш
10
Саншеш
22
Равелосон
19
Малес
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Малес
16
Кордова
9
Бедья
9
Бедья
16
Кордова
16
Фасснахт
99
Монтейру
99
Монтейру
16
Фасснахт
Остались в запасе
Астон Вилла
Янг Бойз
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
53
Elio Rufener
ЦП
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
95
Rhys Oakley
ВР
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
53
Elio Rufener
ЦП
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Астон Вилла - Янг Бойз
2
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
7
0
Нарушения
11
12
Офсайды
1
6
Количество передач
569
376
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Янг Бойз», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Янг Бойз»

«Астон Вилла» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Янг Бойз Астон Вилла
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