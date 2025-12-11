11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Янг Бойз
Янг Бойз
4-1-2-1-2
1
Келлер
13
Хаджам
23
Бенито
5
Вютрих
17
Джанко
45
Равелосон
30
Лаупер
13
7
Вирджиниус
39
Малес
29
Бедья
3-1-2-1-3
1
Эзер
15
Менье
22
Мбемба
15
Перро
6
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
6
Буадди
27
Коррея
3
Нгой
9
Жиру
7
Вирджиниус
3
Смит
3
Смит
7
Вирджиниус
29
Бедья
4
Зукру
4
Зукру
29
Бедья
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
39
Малес
10
Саншеш
10
Саншеш
39
Малес
13
16
Кордова
16
Кордова
13
15
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
15
Менье
27
Коррея
8
Мбаппе
8
Мбаппе
27
Коррея
10
Харальдссон
19
Бенталеб
19
Бенталеб
10
Харальдссон
6
Мукау
11
Сахрауи
11
Сахрауи
6
Мукау
9
Жиру
35
Диауне
35
Диауне
9
Жиру
Остались в запасе
Янг Бойз
Лилль
60
Ruben Salchli
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
11
Lutfi Dalipi
ЦП
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Уго Рагубер
ЦП
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
60
Ruben Salchli
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
11
Lutfi Dalipi
ЦП
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
Остались в запасе
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Уго Рагубер
ЦП
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Янг Бойз - Лилль
1
1
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
5
Офсайды
3
3
Количество передач
426
521
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.87
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Лилля», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»