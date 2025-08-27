Введите ваш ник на сайте
«Янг Бойз» – «Слован Братислава»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.70

27 августа 2025 8:02
Янг Бойз - Слован
28 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Янг Бойз»
Сделать ставку

28 августа на стадионе «Ванкдорф» в Берне пройдeт ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Европы между «Янг Бойз» и «Слованом Братислава». Швейцарцы получили минимальное преимущество в первой встрече благодаря выездной победе 1:0, но судьба путeвки в групповую стадию турнира ещe не решена. Оба клуба подходят к игре в боевых кондициях, показывая организованный футбол и делая ставку на результат.

«Янг Бойз»

Швейцарский клуб стабильно демонстрирует атакующий стиль, хотя результаты последних недель неоднозначные. В национальном чемпионате команда потеряла очки против «Сьона» и «Винтертура», а также уступила «Базелю». Однако в еврокубке «Янг Бойз» вновь подтвердил свой уровень, обыграв «Слован» на выезде. В 5 последних матчах коллектив забил 7 голов и пропустил 6, средняя результативность составляет 1.40 гола за игру. Сильной стороной является атакующая вариативность: команда забивает в 11 из 13 последних встреч, а дома способна предложить высокий темп и давление.

«Слован Братислава»

Словацкий чемпион в последнее время показывает прагматичный футбол. В 5 последних матчах команда забила всего 3 гола, но и пропустила лишь 3, сохраняя баланс. Особенно стоит выделить стабильность в обороне: в среднем «Слован» пропускает 0.60 мяча за игру. В национальном первенстве клуб одержал минимальные победы, а в квалификации Лиги чемпионов прошeл «Кайрат» по пенальти. Несмотря на домашнее поражение от «Янг Бойз», на выезде «Слован» чувствует себя комфортно – не проиграл в 5 из 7 последних матчей в Лиге Европы. Команда делает ставку на дисциплину и надeжность при позиционной защите.

Факты о командах

«Янг Бойз»

  • Победа 1:0 в первой игре против «Слована»
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Слован Братислава»

  • В среднем: 0.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает всего 3 мяча за 5 матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 выездных игр в Лиге Европы
  • В 3 из 5 последних матчей сыграно на тотал меньше 2.5

Личные встречи
80% (4)
20% (1)
0% (0)
12
Забитых мячей
3
2.4
В среднем за матч
0.6
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Лига Европы, 4 раунд
Слован
0 : 1
21.08.2025
Янг Бойз
Лига чемпионов, 2 раунд
Янг Бойз
3 : 2
28.07.2021
Слован
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
0 : 0
21.07.2021
Янг Бойз
Лига Европы, 5 тур
Слован
1 : 3
27.11.2014
Янг Бойз
Лига Европы, 1 тур
Янг Бойз
5 : 0
18.09.2014
Слован

Прогноз на матч

Обе команды подходят к игре с акцентом на надeжность в обороне. «Янг Бойз» будет действовать активно дома, но «Слован» способен сдержать натиск и сыграть на результат. Ожидается плотная борьба в центре поля, где швейцарцы постараются реализовать своe преимущество в атаке, а словаки – сохранить интригу за счeт дисциплины. Вероятность открытого голевого матча невысока, поскольку ставки слишком велики и обе команды склонны к осторожности. Оптимальным сценарием выглядит минимальная победа хозяев или ничья с низкой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Янг Бойз» – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Янг Бойз»
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Слован Янг Бойз
Рекомендуем
18+
18+
