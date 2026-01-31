Введите ваш ник на сайте
«Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 2.75

31 января 2026 8:20
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
01 февр. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.75
Победа «Ноттингем Форест» с форой (-1)
Сделать ставку

1 февраля на «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Ноттингем Форест» примет «Кристал Пэлас». Для хозяев, борющихся за сохранение прописки в элите, этот матч – шанс оторваться от зоны вылета. Гости переживают глубокий кризис и остро нуждаются в очках. Встреча команд из нижней части таблицы обещает быть нервной и тактически жeсткой.

«Ноттингем Форест»

Коллектив подходит к матчу в хорошем состоянии, не проиграв в трeх последних турах АПЛ. Уверенная выездная победа над «Брентфордом» (2:0) и крупный успех в Лиге Европы придали команде уверенности. «Ноттингем Форест» демонстрирует сбалансированную игру, совмещая надeжную оборону с резкой атакой.

«Кристал Пэлас»

Команда находится в катастрофической форме, не побеждав в восьми матчах Премьер-лиги подряд и потерпев три поражения кряду. Домашнее поражение от «Челси» (1:3) лишь подчеркнуло серьeзные проблемы как в обороне, так и в атаке. «Кристал Пэлас» выглядит крайне уязвимым и низкомотивированным коллективом.

Факты о командах:

«Ноттингем Форест»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах АПЛ
  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Кристал Пэлас» в 11 последних личных встречах
  • Забивает в 4 последних матчах против этого соперника

«Кристал Пэлас»

  • Не может выиграть в 8 последних матчах АПЛ
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 3 последних матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас»

Анализ данных указывает на явное преимущество «Ноттингем Форест». Команда демонстрирует рост, о чeм говорят стабильные результаты в АПЛ и уверенная игра в Лиге Европы. Их главные козыри – высокая забивная эффективность (1.80 гола в среднем) и организованная оборона (0.80 пропущенных). «Кристал Пэлас» находится в состоянии глубокого кризиса, с минимальной результативностью (0.60 гола в среднем) и разваливающейся защитой (1.80 пропущенных). Историческая статистика также на стороне хозяев, которые не знают поражений от этого соперника 11 матчей подряд. При таком раскладе «Кристал Пэлас» вряд ли сможет навязать борьбу, особенно на выезде. Ожидается, что «Ноттингем Форест», пользуясь моментом и поддержкой трибун, возьмeт три очка, продолжив свою положительную серию и усилив давление на кризисного соперника, который демонстрирует одни из худших показателей в лиге.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ноттингем Форест» с форой (-1) – коэффициент 2.75
  • Инд. тотал «Ноттингем Форест» больше 1.5 – коэффициент 1.70

2.75
Победа «Ноттингем Форест» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Ноттингем Форест
18+
  • Читайте нас: 