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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Янг Бойз
Слован - Янг Бойз: обзор матча 21 июля 2021
Слован
21.07.2021, среда, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Слован - Янг Бойз
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Я. Жмрхаль
90'
+2
86'
Желтая карточка
Ж. Лефор
84'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Нгамале
84'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
80'
Замена
К. Масейрас
️️️️
С. Хефти
Замена
Э. Хенти
️️️️
Р. Ратао
74'
Замена
Д. Дразич
️️️️
А. Чаврич
74'
59'
Желтая карточка
М. Камара
55'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Ф. Мамбимби
Желтая карточка
Й. де Кампс
54'
51'
Желтая карточка
М. Эбишер
38'
Желтая карточка
Джордан
Замена
Л. Паушек
️️️️
Ю. Медведев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
17
Юрий Медведев
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
81
Вернон Де Марко
ЦЗ
67
Йори де Кампс
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
1
Адриан Чован
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
9
Рафаэль Ратао
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
9
Джордан
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Слован
30
Михал Сулла
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
13
Давид Стрелец
ЦФ
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
4-4-3
17
Медведев
29
Божиков
81
Де Марко
4
Кашия
67
де Кампс
7
Вайсс
17
Жмрхаль
23
Канкава
9
Ратао
77
Чаврич
1
Чован
4-2-1-3
16
фон Бальмус
30
Хефти
5
Камара
15
Зесигер
25
Гарсия
20
Эбишер
4
Сьерро
13
Нгамале
10
Мамбимби
12
Элиа
9
Джордан
17
Медведев
25
Паушек
25
Паушек
17
Медведев
17
Жмрхаль
13
Стрелец
13
Стрелец
17
Жмрхаль
9
Ратао
19
Хенти
19
Хенти
9
Ратао
77
Чаврич
71
Дразич
71
Дразич
77
Чаврич
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
30
Хефти
23
Масейрас
23
Масейрас
30
Хефти
13
Нгамале
7
Шпильманн
7
Шпильманн
13
Нгамале
10
Мамбимби
16
Фасснахт
16
Фасснахт
10
Мамбимби
Остались в запасе
Слован
Янг Бойз
30
Михал Сулла
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Ален Мустафич
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Слован - Янг Бойз
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
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