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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Слован
Янг Бойз - Слован: обзор матча 28 июля 2021
Янг Бойз
28.07.2021, среда, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Слован
10'
Джордан (П)
24'
У. Гарсия
49'
М. Эбишер
60'
В. Канга (АГ)
62'
Э. Хенти
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Янг Бойз - Слован
Желтая карточка
М. Эбишер
90'
+3
Замена
С. Лаупер
️️️️
М. Элиа
89'
Желтая карточка
У. Гарсия
87'
87'
Замена
М. Абена
️️️️
В. Де Марко
83'
Желтая карточка
И. Рабиу
81'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Э. Хенти
81'
Замена
И. Рабиу
️️️️
Й. де Кампс
79'
Желтая карточка
В. Вайсс
74'
Желтая карточка
В. Де Марко
73'
Замена
А. Чаврич
️️️️
Р. Ратао
Желтая карточка
К. Фасснахт
72'
Замена
К. Мартинс
️️️️
В. Сьерро
70'
62'
ГОЛ! 3:2!
Э. Хенти
Пас отдал
Р. Ратао
60'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
В. Канга
Пас отдал
В. Вайсс
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
58'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Нгамале
58'
ГОЛ! 3:0!
М. Эбишер
49'
46'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Ю. Медведев
ГОЛ! 2:0!
У. Гарсия
Пас отдал
Джордан
24'
21'
Пенальти не реализован!
Р. Ратао
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Джордан
10'
2'
Желтая карточка
Э. Хенти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Слован
17
Юрий Медведев
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
29
Василь Божиков
ЦЗ
81
Вернон Де Марко
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
67
Йори де Кампс
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
1
Адриан Чован
ЦФ
9
Рафаэль Ратао
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Янг Бойз
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Слован
30
Михал Сулла
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
77
Александар Чаврич
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
15
Зесигер
30
Хефти
4
Сьерро
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
3-2-3-3
29
Божиков
81
Де Марко
25
Паушек
17
Медведев
4
Кашия
23
Канкава
67
де Кампс
7
Вайсс
9
Ратао
1
Чован
19
Хенти
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
13
Нгамале
7
Шпильманн
7
Шпильманн
13
Нгамале
4
Сьерро
35
Мартинс
35
Мартинс
4
Сьерро
12
Элиа
30
Лаупер
30
Лаупер
12
Элиа
81
Де Марко
14
Абена
14
Абена
81
Де Марко
17
Медведев
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
17
Медведев
67
де Кампс
10
Рабиу
10
Рабиу
67
де Кампс
9
Ратао
77
Чаврич
77
Чаврич
9
Ратао
19
Хенти
13
Стрелец
13
Стрелец
19
Хенти
Остались в запасе
Янг Бойз
Слован
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
30
Михал Сулла
ВР
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
61
Леандро Збинден
ВР
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
30
Михал Сулла
ВР
31
Мартин Трновски
ЦФ
20
Давид Грнчар
ЦФ
6
Филип Лихы
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча Янг Бойз - Слован
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Янг Бойз
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Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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