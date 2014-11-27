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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Янг Бойз
Слован - Янг Бойз: обзор матча 27 ноября 2014
Слован
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
1 : 3
Завершен
Янг Бойз
11'
С. Сума
9'
Г. Оаро (П)
18'
Ю. Кубо
63'
Ю. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Янг Бойз
82'
Желтая карточка
М. Вилотич
Замена
М. Милинкович
️️️️
Ф. Кубик
82'
80'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Г. Сарате
Замена
И. Жофчак
️️️️
Ю. Галенар
80'
71'
Замена
Р. Нуццоло
️️️️
Р. Штеффен
67'
Замена
С. Афум
️️️️
Г. Оаро
63'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Кубо
Пас отдал
С. Суттер
Желтая карточка
К. Колчак
57'
Желтая карточка
Ф. Кубик
41'
18'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Кубо
Пас отдал
С. Суттер
ГОЛ! 1:1!
С. Сума
11'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Оаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
30
Душан Перниш
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
4
Эрик Чикош
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
26
Давид Гудак
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
ЦП
21
Кристиан Колчак
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
9
Юрай Галенар
ЦФ
17
Самуэль Штефаник
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
4
Милан Вилотич
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
99
Гийом Оаро
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Слован
22
Мартин Полачек
ВР
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
25
Михал Сипляк
ЦЗ
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
7
Самуэль Афум
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
4-4-2
30
Перниш
7
Кубик
16
Горосито
26
Гудак
4
Чикош
20
Сума
21
Колчак
8
Грендель
77
Пелтье
17
Штефаник
9
Галенар
3-4-1-2
12
Мвого
4
Вилотич
5
фон Берген
26
Лецяск
33
Сарате
23
Суттер
35
Жуниор
6
Бертоне
11
Штеффен
14
Кубо
99
Оаро
7
Кубик
95
Милинкович
95
Милинкович
7
Кубик
9
Галенар
10
Жофчак
10
Жофчак
9
Галенар
99
Оаро
7
Афум
7
Афум
99
Оаро
33
Сарате
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
33
Сарате
11
Штеффен
14
Нуццоло
14
Нуццоло
11
Штеффен
Остались в запасе
Слован
Янг Бойз
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
25
Михал Сипляк
ЦЗ
22
Мартин Полачек
ВР
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
25
Михал Сипляк
ЦЗ
22
Мартин Полачек
ВР
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Слован - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Пасьенки
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