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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Слован
Янг Бойз - Слован: обзор матча 18 сентября 2014
Янг Бойз
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
5 : 0
Завершен
Слован
5'
Я. Лецяск
29'
Р. Штеффен
63'
Р. Нуццоло
80'
А. Никчи
90+2'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Слован
ГОЛ! 5:0!
Г. Оаро
Пас отдал
И. Мвого
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Якубек
89'
Желтая карточка
Л. Пелтье
ГОЛ! 4:0!
А. Никчи
Пас отдал
Г. Оаро
80'
Замена
А. Никчи
️️️️
Р. Штеффен
79'
Желтая карточка
Р. Штеффен
76'
76'
Замена
М. Якубек
️️️️
Ю. Галенар
71'
Замена
И. Жофчак
️️️️
К. Месарош
Замена
Г. Оаро
️️️️
С. Афум
70'
Замена
Ю. Кубо
️️️️
М. Костанцо
64'
63'
Замена
М. Милинкович
️️️️
Э. Грендель
ГОЛ! 3:0!
Р. Нуццоло
63'
60'
Желтая карточка
К. Колчак
32'
Желтая карточка
Э. Грендель
ГОЛ! 2:0!
Р. Штеффен
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
29'
ГОЛ! 1:0!
Я. Лецяск
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
16
Морено Костанцо
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Самуэль Афум
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Слован
30
Душан Перниш
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
4
Эрик Чикош
ЦЗ
26
Давид Гудак
ЦЗ
21
Кристиан Колчак
ЦП
18
Рихард Лашик
ЦП
12
Карол Месарош
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
9
Юрай Галенар
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Слован
22
Мартин Полачек
ВР
28
Мартин Враблец
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
29
Матей Якубек
ЦП
6
Павел Форжт
ЦФ
4-3-1-2
12
Мвого
26
Лецяск
5
фон Берген
21
Роша
94
Хадергьонай
16
Костанцо
35
Жуниор
6
Бертоне
11
Штеффен
7
Афум
14
Нуццоло
4-5-1
30
Перниш
16
Горосито
4
Чикош
26
Гудак
7
Кубик
77
Пелтье
18
Лашик
12
Месарош
8
Грендель
21
Колчак
9
Галенар
11
Штеффен
30
Никчи
30
Никчи
11
Штеффен
16
Костанцо
14
Кубо
14
Кубо
16
Костанцо
7
Афум
99
Оаро
99
Оаро
7
Афум
8
Грендель
95
Милинкович
95
Милинкович
8
Грендель
9
Галенар
29
Якубек
29
Якубек
9
Галенар
12
Месарош
10
Жофчак
10
Жофчак
12
Месарош
Остались в запасе
Янг Бойз
Слован
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
28
Мартин Враблец
ЦЗ
6
Павел Форжт
ЦФ
22
Мартин Полачек
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
Остались в запасе
28
Мартин Враблец
ЦЗ
6
Павел Форжт
ЦФ
22
Мартин Полачек
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча Янг Бойз - Слован
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Артём Кучин
(Караганда)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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