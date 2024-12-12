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    • Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов, еще две команды вылетели из турнира

    Определился второй участник плей-офф Лиги чемпионов, еще две команды вылетели из турнира

    «Барселона» гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов по итогам 6-го тура общего этапа турнира. Испанский клуб занимает 2-е место в таблице с 15 очками и гарантированно не выпадет из числа 24 лучших команд.

    Сине-гранатовые присоеденились к лидирующему «Ливерпулю», завоевавшему путевку в плей-офф ранее.

    Братиславский «Слован» и «Янг Бойз» потерпели 6-е поражения в 6 встречах общего этапа. Команды занимают 35-е и 36-е места соответственно.

    Оба клуба потеряли шансы на попадание в число 24 лучших команд и выход в плей-офф. Команды из Словакии и Швейцарии присоединились к «РБ Лейпциг», который утратил теоретическую возможность выиграть путевку в матчи на выбывание днем ранее.

    • Позиции в топ-8, которые дают право на прямой выход в 1/8 финала, пока не гарантировала ни одна из команд.
    • 7-й тур Лиги чемпионов пройдет 21-22 января, 8-й – 29 января.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2024 09:00
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