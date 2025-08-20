Введите ваш ник на сайте
«Слован» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.80

20 августа 2025 8:59
Слован - Янг Бойз
21 авг. 2025, четверг 21:15 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют
Сделать ставку

В первом матче плей-офф Лиги Европы «Слован Братислава» принимает швейцарский «Янг Бойз» на Национальном стадионе. Словацкий чемпион уверенно преодолел отбор Лиги чемпионов, но уступил «Кайрату» по пенальти и теперь сражается за попадание в основной этап Лиги Европы. Команда играет результативно дома и редко уходит без забитого гола. «Янг Бойз», в свою очередь, проваливает старт сезона в Суперлиге, но в Кубке выдал яркий матч и готов подтвердить свой европейский статус в еврокубках. Встреча обещает быть напряжeнной и боевой с шансами на голы с обеих сторон.

«Слован Братислава»

Команда в неплохой форме: три победы в последних четырeх матчах, в том числе в квалификации Лиги чемпионов. Дома «Слован» надeжно играет в обороне, дважды победив со счeтом 1:0. В нападении команда выглядит эффективно – 8 голов в пяти матчах, при этом стабильно создаeт моменты и использует преимущества стандартов. На фоне надeжной обороны команда пропускает в среднем менее одного мяча за игру. Клуб редко проигрывает на своeм поле, а мотивация пробиться в групповой этап ЛЕ максимально высока.

«Янг Бойз»

Швейцарский гранд начал сезон нестабильно: разгром от «Базеля» (1:4), ничьи с «Сьоном» и «Винтертуром». В то же время в Кубке команда разобралась с «Корттеллем» (4:1), вновь продемонстрировав силу атаки. В среднем «Янг Бойз» забивает 1.8 гола за игру, но при этом пропускает в 10 из 12 последних матчей. Оборона хромает, и на выезде команда уязвима. Однако опыт еврокубков и атакующий потенциал позволяют рассчитывать на положительный результат даже в непростой выездной встрече.

Факты о командах

«Слован Братислава»:

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Средняя результативность: 1.60 гола за матч

«Янг Бойз»:

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
3
Забитых мячей
11
0.75
В среднем за матч
2.75
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Лига чемпионов, 2 раунд
Янг Бойз
3 : 2
28.07.2021
Слован
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
0 : 0
21.07.2021
Янг Бойз
Лига Европы, 5 тур
Слован
1 : 3
27.11.2014
Янг Бойз
Лига Европы, 1 тур
Янг Бойз
5 : 0
18.09.2014
Слован

Прогноз на матч

Форма «Слована» на своeм поле и дисциплина в обороне позволяют команде претендовать на очки в этой встрече. Однако против «Янг Бойз», обладающего мощной атакой, важно не только защищаться, но и эффективно использовать свои шансы у чужих ворот. Швейцарцы регулярно забивают, но нестабильны в защите, особенно на выезде. Учитывая статистику последних матчей, ожидается результативная игра с обменом голами. Словацкая команда вполне способна зацепиться минимум за ничью, но пропущенный мяч почти неизбежен.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.80
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Янг Бойз Слован
Другие прогнозы
20.08.2025
22:00
1.55
Лига чемпионов, 4 раунд
Селтик - Кайрат
Победа «Селтика»
20.08.2025
22:00
1.73
Лига чемпионов, 4 раунд
Фенербахче - Бенфика
Победа «Бенфики» или ничья (Х2)
20.08.2025
22:00
9.00
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт - Штурм
Победа «Буде-Глимт» со счетом 2:1
20.08.2025
22:00
6.50
Лига чемпионов, 4 раунд
Базель - Копенгаген
Ничья
21.08.2025
14:30
1.55
Россия. Кубок, 2 раунд
Иркутск - Сибирь
Победа «Иркутска»
21.08.2025
17:00
1.70
Россия. Кубок, 2 раунд
Авангард - БроукБойз
«БроукБойз» не проиграют (Х2)
