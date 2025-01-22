Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд

По итогам первого игрового дня 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов еще 9 команд гарантировали себе место в топ-24 и попадание в плей-офф турнира.

Ими стали «Атлетико», «Аталанта», «Арсенал», «Байер», «Интер», «Астон Вилла», «Брест», «Монако» и «Лилль».

Они присоединились к «Ливерпулю» и «Барселоне», обеспечившим себе участие в плей-офф ранее. При этом два последних клуба уже гарантировали себе места в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.

Также еще 3 команды потеряли шансы на выход в плей-офф.

Это «Болонья», «Штурм» и «Црвена Звезда».

Они присоединились к потерявшим шансы ранее братиславскому «Словану», «Янг Бойз» и «РБ Лейпциг».