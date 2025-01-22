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    • Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд

    Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд

    По итогам первого игрового дня 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов еще 9 команд гарантировали себе место в топ-24 и попадание в плей-офф турнира.

    Ими стали «Атлетико», «Аталанта», «Арсенал», «Байер», «Интер», «Астон Вилла», «Брест», «Монако» и «Лилль».

    Они присоединились к «Ливерпулю» и «Барселоне», обеспечившим себе участие в плей-офф ранее. При этом два последних клуба уже гарантировали себе места в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.

    Также еще 3 команды потеряли шансы на выход в плей-офф.

    Это «Болонья», «Штурм» и «Црвена Звезда».

    Они присоединились к потерявшим шансы ранее братиславскому «Словану», «Янг Бойз» и «РБ Лейпциг».

    • «Шахтер», «Спарта», «Жирона» и «Ред Булл Зальцбург» лишились шансов на попадание в топ-8, но еще могут выйти в топ-24.
    • Второй игровой день 7-го тура пройдет сегодня. 8-й тур состоится 29 января.

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    Источник: «Бомбардир»

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