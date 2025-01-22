22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Селтик
Селтик
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
6
Трасти
2
Джонстон
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Энгелс
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
4-3-3
1
Келлер
13
Атекаме
23
Бенито
5
Камара
3
Хаджам
19
Ниасс
24
Лакомы
24
Угринич
35
Ганвула
99
Монтейру
19
Малес
32
Тэйлор
16
Валье
16
Валье
32
Тэйлор
19
Кюн
5
Скейлз
5
Скейлз
19
Кюн
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
13
Атекаме
27
Блум
27
Блум
13
Атекаме
19
Малес
14
Чайва
14
Чайва
19
Малес
19
Ниасс
30
Лаупер
30
Лаупер
19
Ниасс
99
Монтейру
19
Колли
19
Колли
99
Монтейру
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
Остались в запасе
Селтик
Янг Бойз
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Селтик - Янг Бойз
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
15
Офсайды
5
0
Количество передач
503
344
Сейвы
4
7
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Янг Бойз», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Янг Бойз»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»