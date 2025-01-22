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  • «Селтик» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

«Селтик» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

22 января 2025, 21:50
Селтик
22.01.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
86' Л. Бенито (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
47
Дейн Маррей
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
6
Трасти
2
Джонстон
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Энгелс
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
4-3-3
1
Келлер
13
Атекаме
23
Бенито
5
Камара
3
Хаджам
19
Ниасс
24
Лакомы
24
Угринич
35
Ганвула
99
Монтейру
19
Малес
32
Тэйлор
16
Валье
16
Валье
32
Тэйлор
19
Кюн
5
Скейлз
5
Скейлз
19
Кюн
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
13
Атекаме
27
Блум
27
Блум
13
Атекаме
19
Малес
14
Чайва
14
Чайва
19
Малес
19
Ниасс
30
Лаупер
30
Лаупер
19
Ниасс
99
Монтейру
19
Колли
19
Колли
99
Монтейру
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
Остались в запасе
Селтик
Янг Бойз
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
14
Майк Навроцки
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Селтик - Янг Бойз
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
15
Офсайды
5
0
Количество передач
503
344
Сейвы
4
7
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Янг Бойз», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик»«Янг Бойз»

«Селтик» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Янг Бойз Селтик
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