- 26 января
- 08:16 Товарищеский матч. Сборная Сербии победила США 2
- 14 января
- 13:55 ФИФА наказала сборную Сербии по итогам матча ЧМ-2022 со Швейцарией 2
- 17 декабря 2022
- 10:09 «Аргентина и Марокко не признали независимость Косово. Болел за них всем сердцем». Президент Сербии – о ЧМ-2022 1
- 08:30 «Я болел за кого угодно против них». Президент Сербии – о сборной Хорватии в плей-офф ЧМ-2022 1
- 7 декабря 2022
- 21:50 ФИФА оштрафовала Сербию за флаг с территорией Косово в раздевалке
- 00:45 ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Марокко и вылетела, Португалия разгромила Швейцарию 20
- 5 декабря 2022
- 20:10 ФИФА открыла дело в отношении сборной Сербии из-за поведения игроков и болельщиков 1
- 4 декабря 2022
- 13:13 «Я *** твою мать. Иди соси мне, мудак!». Стало известно, что кричал Джака тренеру Сербии Стойковичу 32
- 08:40 «Не провал». Радич оценил выступление Сербии на ЧМ-2022
- 3 декабря 2022
- 23:24 Игрок Сербии Груйич: «Надеюсь, окажусь в РПЛ» 3
- 18:38 Игрок Сербии Груйич: «Чувствовали поддержку из России» 2
- 17:36 Только 2 игрока создали на групповом этапе ЧМ-2022 10+ голевых моментов
- 15:38 Джака ответил на обвинения в провокации после победы над Сербией на ЧМ-2022 6
- 13:49 Джака надел провокационную футболку после победы над Сербией на ЧМ-2022 6
- 12:23 Президент Косово поздравила Швейцарию с победой над Сербией 1
- 10:43 Форвард «Ювентуса»: «Возможно, Кокорин был сильнее меня на тренировках» 1
- 08:50 Красивый футбол София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии 27
- 00:00 ЧМ-2022. Сербия проиграла Швейцарии (2:3) и вылетела из турнира 12
- 2 декабря 2022
- 21:19 Фото Житель Дохи пришел на матч Сербии в форме сборной России 10
- 21:04 Сербия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧМ-2022 3
- 19:51 Где и во сколько смотреть матч Сербия – Швейцария: 2 декабря на чемпионате мира 2022