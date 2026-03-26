27 марта состоится товарищеский матч между сборными Испании и Сербии. Хозяева находятся в феноменальной форме: забивают в 15 матчах подряд и не проигрывают в 6 последних играх. Гости переживают кризис и много пропускают.

Испания

Испанская сборная подходит к матчу в потрясающей форме. Команда не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах и забивает в 3 последних таких встречах. В последних пяти матчах испанцы забили 18 голов (в среднем 3.60 за матч) и пропустили 2 (в среднем 0.40). Команда забивает в 15 последних матчах и не пропускает в 5 из 7 последних игр. В личных встречах Испания не проигрывает Сербии в 5 последних матчах и не пропускает в 3 последних.

Сербия

Сербская сборная переживает тяжелый период. Команда забивает в 3 последних товарищеских матчах, но пропускает в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах сербы забили 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустили 10 (в среднем 2.00). В личных встречах с Испанией у сербов нет побед.

Факты о командах:

Испания

Не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах

Забивает в 3 последних товарищеских матчах

В последних 5 играх: 3.60 забито, 0.40 пропущено

Забивает в 15 последних матчах

Не проигрывает Сербии в 5 последних очных матчах

Сербия

Забивает в 3 последних товарищеских матчах

Пропускает в 5 последних матчах

В последних 5 играх: 1.00 забито, 2.00 пропущено

История личных встреч

Испания имеет преимущество в противостоянии с Сербией. Команда не проигрывает в 5 последних очных матчах и не пропускает в 3 последних встречах. В последнем матче в 2024 году Испания разгромила Сербию (3:0).

Прогноз на матч Испания – Сербия

Испания находится в феноменальной форме: 3.60 гола за матч, надежная оборона (0.40 пропущенных) и длительная беспроигрышная серия. Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить доминирование в этом противостоянии.

Сербия нестабильна, много пропускает (2.00 гола за матч) и имеет неудачную историю встреч с Испанией. Гости вряд ли смогут противостоять атакующей мощи испанцев.

Учитывая форму хозяев, их преимущество в личных встречах и проблемы гостей в обороне, Испания должна побеждать с комфортным счетом. Сербия вряд ли сможет забить, учитывая надежную оборону испанцев.

