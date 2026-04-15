16 апреля во Франции пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Страсбур» примет «Майнц». Первая встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0, поэтому хозяевам необходимо отыгрывать отставание. Это означает, что французская команда будет вынуждена играть более открыто и активно, что напрямую влияет на сценарий матча.

«Страсбур» в целом находится в неплохой форме и не проигрывает в 10 из 12 последних матчей. В последних пяти встречах команда забила 7 голов и пропустила 6, демонстрируя среднюю результативность. При этом оборона выглядит нестабильно – клуб пропускает в четырех матчах подряд. После поражения 0:2 в первой игре «Страсбур» будет вынужден рисковать, что может привести к дополнительным проблемам у своих ворот.

«Майнц» выглядит более сбалансированной командой. Немецкий клуб не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и уверенно провел первую встречу. В последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила всего 3, а также не пропускает в четырех последних играх Лиги конференций. «Майнц» умеет грамотно играть по счету и использовать ошибки соперника, особенно в переходных фазах.

Прогноз на матч «Страсбур» – «Майнц»

Ответная встреча должна получиться напряженной. «Страсбур» будет активно идти вперед, стараясь сократить отставание, но при этом рискует оставлять свободные зоны. «Майнц» уже показал в первой игре, что умеет использовать такие ситуации и действовать эффективно на контратаках.

С учетом текущей формы команд и счета первого матча, наиболее вероятным выглядит сценарий с голами. Французский клуб способен отличиться дома, однако немецкая команда также имеет хорошие шансы забить. При этом «Майнц» выглядит более устойчиво и способен удержать преимущество по сумме двух встреч.

