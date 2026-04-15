Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Страсбур» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.83

15 апреля 2026 9:51
Страсбур - Майнц
16 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.83
Обе забьют — да
Сделать ставку

16 апреля во Франции пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Страсбур» примет «Майнц». Первая встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0, поэтому хозяевам необходимо отыгрывать отставание. Это означает, что французская команда будет вынуждена играть более открыто и активно, что напрямую влияет на сценарий матча.

«Страсбур»

«Страсбур» в целом находится в неплохой форме и не проигрывает в 10 из 12 последних матчей. В последних пяти встречах команда забила 7 голов и пропустила 6, демонстрируя среднюю результативность. При этом оборона выглядит нестабильно – клуб пропускает в четырех матчах подряд. После поражения 0:2 в первой игре «Страсбур» будет вынужден рисковать, что может привести к дополнительным проблемам у своих ворот.

«Майнц»

«Майнц» выглядит более сбалансированной командой. Немецкий клуб не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и уверенно провел первую встречу. В последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила всего 3, а также не пропускает в четырех последних играх Лиги конференций. «Майнц» умеет грамотно играть по счету и использовать ошибки соперника, особенно в переходных фазах.

Факты о командах

«Страсбур»

  • Проиграл первый матч со счетом 0:2
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В последних 5 играх забил 7 голов
  • В среднем забивает 1.40 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Будет вынужден атаковать

«Майнц»

  • Победил в первой встрече 2:0
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Не пропускает в 4 матчах подряд в Лиге конференций
  • В последних 5 играх забил 8 голов
  • В среднем забивает 1.60 гола за игру
  • В среднем пропускает 0.60 гола за игру
  • Умеет играть по счету

Прогноз на матч «Страсбур» – «Майнц»

Ответная встреча должна получиться напряженной. «Страсбур» будет активно идти вперед, стараясь сократить отставание, но при этом рискует оставлять свободные зоны. «Майнц» уже показал в первой игре, что умеет использовать такие ситуации и действовать эффективно на контратаках.

С учетом текущей формы команд и счета первого матча, наиболее вероятным выглядит сценарий с голами. Французский клуб способен отличиться дома, однако немецкая команда также имеет хорошие шансы забить. При этом «Майнц» выглядит более устойчиво и способен удержать преимущество по сумме двух встреч.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.83
  • «Майнц» не проиграет

1.83
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Майнц Страсбур
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 