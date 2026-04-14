15 апреля состоится матч 29 тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Иттифак». Лидер турнира продолжает уверенную чемпионскую гонку, тогда как гости ведут борьбу за попадание в верхнюю часть таблицы. Разница в форме и результатах команд делает хозяев явными фаворитами встречи.
«Аль-Наср»
«Аль-Наср» проводит мощный сезон и занимает первое место после 28 туров с 73 очками. Команда выиграла 14 матчей подряд в чемпионате и имеет лучшую разницу мячей в лиге. В последних пяти матчах «Аль-Наср» забил 16 голов и пропустил всего три.
Атаку команды возглавляет Криштиану Роналду, который уже забил 25 мячей в текущем сезоне. «Аль-Наср» забивает в 23 матчах подряд в чемпионате и отличается высокой результативностью – 78 голов в 28 турах. Также команда выиграла 16 последних матчей во всех турнирах и демонстрирует стабильность как в атаке, так и в обороне.
«Аль-Иттифак»
«Аль-Иттифак» занимает 7 место и набрал 42 очка. Команда показывает нестабильные результаты, особенно в обороне. В последних пяти матчах «Аль-Иттифак» пропустил 10 голов и проиграл пять последних гостевых матчей чемпионата.
Лучший бомбардир команды Джорджиньо Вейналдум забил 15 голов, однако оборона остается проблемной. «Аль-Иттифак» пропускает в восьми матчах подряд, а в среднем команда допускает два пропущенных мяча за игру в последних встречах.
Факты о командах
«Аль-Наср»
- 1 место после 28 туров
- 14 побед подряд в чемпионате
- Побеждает в 16 матчах подряд
- Забивает в 30 матчах подряд
- 16 голов в последних 5 матчах
- В среднем 3.20 гола за игру
- В среднем 0.60 пропущенного гола
- Забивает в 10 матчах подряд против «Аль-Иттифак»
«Аль-Иттифак»
- 7 место в чемпионате
- Проигрывает 5 гостевых матчей подряд
- Пропускает в 8 матчах подряд
- 10 пропущенных голов в последних 5 матчах
- В среднем 2.00 пропущенного гола
- В среднем 1.40 забитого гола
- Нестабильные результаты в последних играх
Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»
«Аль-Наср» находится в отличной форме и уверенно лидирует в чемпионате. Команда стабильно забивает и показывает одну из лучших атак в лиге. «Аль-Иттифак» испытывает проблемы в обороне и неудачно выступает на выезде.
С учетом текущей формы, статистики и турнирного положения, хозяева должны контролировать игру и создавать большое количество моментов. «Аль-Наср» регулярно забивает более двух голов, а оборона гостей допускает много ошибок.
Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа лидера чемпионата с результативной игрой.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Аль-Наср» с форой (-1.5) – коэффициент 1.47
- Индивидуальный тотал «Аль-Наср» больше 2.5