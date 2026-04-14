15 апреля состоится матч 29 тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Иттифак». Лидер турнира продолжает уверенную чемпионскую гонку, тогда как гости ведут борьбу за попадание в верхнюю часть таблицы. Разница в форме и результатах команд делает хозяев явными фаворитами встречи.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» проводит мощный сезон и занимает первое место после 28 туров с 73 очками. Команда выиграла 14 матчей подряд в чемпионате и имеет лучшую разницу мячей в лиге. В последних пяти матчах «Аль-Наср» забил 16 голов и пропустил всего три.

Атаку команды возглавляет Криштиану Роналду, который уже забил 25 мячей в текущем сезоне. «Аль-Наср» забивает в 23 матчах подряд в чемпионате и отличается высокой результативностью – 78 голов в 28 турах. Также команда выиграла 16 последних матчей во всех турнирах и демонстрирует стабильность как в атаке, так и в обороне.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» занимает 7 место и набрал 42 очка. Команда показывает нестабильные результаты, особенно в обороне. В последних пяти матчах «Аль-Иттифак» пропустил 10 голов и проиграл пять последних гостевых матчей чемпионата.

Лучший бомбардир команды Джорджиньо Вейналдум забил 15 голов, однако оборона остается проблемной. «Аль-Иттифак» пропускает в восьми матчах подряд, а в среднем команда допускает два пропущенных мяча за игру в последних встречах.

Факты о командах

«Аль-Наср»

1 место после 28 туров

14 побед подряд в чемпионате

Побеждает в 16 матчах подряд

Забивает в 30 матчах подряд

16 голов в последних 5 матчах

В среднем 3.20 гола за игру

В среднем 0.60 пропущенного гола

Забивает в 10 матчах подряд против «Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак»

7 место в чемпионате

Проигрывает 5 гостевых матчей подряд

Пропускает в 8 матчах подряд

10 пропущенных голов в последних 5 матчах

В среднем 2.00 пропущенного гола

В среднем 1.40 забитого гола

Нестабильные результаты в последних играх

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Иттифак»

«Аль-Наср» находится в отличной форме и уверенно лидирует в чемпионате. Команда стабильно забивает и показывает одну из лучших атак в лиге. «Аль-Иттифак» испытывает проблемы в обороне и неудачно выступает на выезде.

С учетом текущей формы, статистики и турнирного положения, хозяева должны контролировать игру и создавать большое количество моментов. «Аль-Наср» регулярно забивает более двух голов, а оборона гостей допускает много ошибок.

Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа лидера чемпионата с результативной игрой.

