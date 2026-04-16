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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Страсбур - Майнц
Страсбур - Майнц: обзор матча 16 апреля 2026
Страсбур
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Майнц
26'
С. Нанаси
35'
А. Уаттара
69'
Х. Энкисо
74'
Э. Эмега
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Майнц
Завершен
90'
+6
Красная карточка
Надим Амири
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
Мартиаль Годо
(неспортивное поведение)
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Арминдо Зиб
(неспортивное поведение)
90'
+4
Желтая карточка
Николас Ферачниг
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
Диегу Морейра
(неспортивное поведение)
90'
+3
90'
+5'
Замена
Макси Ойеделе
️️️️➡️️
Хулио Энкисо
88'
81'
Замена
Николас Ферачниг
️️️️➡️️
Филипп Мвене
81'
Замена
Вильям Бевинг
️️️️➡️️
Доминик Кор
Замена
Жессим Яссин
️️️️➡️️
Абдул Уаттара
77'
Замена
Лукас Хегсберг
️️️️➡️️
Бен Чилвел
77'
ГОЛ! 4:0!
Эмануэль Эмега
Пас отдал
Хулио Энкисо
74'
72'
Замена
Арминдо Зиб
️️️️➡️️
Сота Кавасаки
72'
Замена
Антони Каси
️️️️➡️️
Силвэн Видмер
ГОЛ! 3:0!
Хулио Энкисо
Пас отдал
Мартиаль Годо
69'
Пенальти не реализован
Эмануэль Эмега
66'
60'
Желтая карточка
Робин Центнер
Замена
Эмануэль Эмега
️️️️➡️️
Себастьян Нанаси
58'
Желтая карточка
Самир Эль-Мурабе
49'
46'
Замена
Надим Амири
️️️️➡️️
Нельсон Вайпер
Желтая карточка
Себастьян Нанаси
(фол)
45'
45'
+2'
Желтая карточка
Валентин Барко
36'
ГОЛ! 2:0!
Абдул Уаттара
Пас отдал
Хулио Энкисо
35'
ГОЛ! 1:0!
Себастьян Нанаси
26'
19'
Желтая карточка
Доминик Кор
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
8
Валентин Барко
ЛЗ
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К)
ЦЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
7
Диегу Морейра
ЛВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
24
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
20
Филлип Тиц
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Страсбур
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
80
Жессим Яссин
ПВ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
15
Давид Фофана
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
42
Daniel Gleiber
ЦП
14
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Арминдо Зиб
ЦФ
4-1-3-2
39
Пендерс
8
Барко
2
Омобамиделе
6
Дукуре
3
Чилвел
29
Эль-Мурабе
7
Морейра
42
Уаттара
19
Энкисо
20
Годо
11
Нанаси
4-2-1-1-2
33
Бац
21
Да Коста
3
Видмер
5
Пош
16
Мвене
24
Кавасаки
24
Сано
31
Кор
8
Небель
44
Вайпер
20
Тиц
3
Чилвел
24
Хегсберг
24
Хегсберг
3
Чилвел
19
Энкисо
8
Ойеделе
8
Ойеделе
19
Энкисо
42
Уаттара
80
Яссин
80
Яссин
42
Уаттара
11
Нанаси
10
Эмега
10
Эмега
11
Нанаси
3
Видмер
19
Каси
19
Каси
3
Видмер
16
Мвене
22
Ферачниг
22
Ферачниг
16
Мвене
44
Вайпер
10
Амири
10
Амири
44
Вайпер
31
Кор
14
Бевинг
14
Бевинг
31
Кор
24
Кавасаки
11
Зиб
11
Зиб
24
Кавасаки
Остались в запасе
Страсбур
Майнц
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
15
Давид Фофана
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Лассе Рис
ВР
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
60
Gabriel Kerckaert
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
43
Yoann Becker
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
15
Давид Фофана
ЦФ
33
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
42
Daniel Gleiber
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Страсбур - Майнц
5
1
4
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
463
301
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
2.89
0.24
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Стад де ла Мено
Посещаемость:
30631
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1 : 2
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Франция. Лига 1, 33 тур
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1 : 1
10.05.2026
Страсбур
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
1 : 3
10.05.2026
Унион
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур
5 : 4
17.05.2026
Монако
Франция. Лига 1, 29 тур
Брест
1 : 2
13.05.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
1 : 1
10.05.2026
Страсбур
Лига конференций, 1/2 финала
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07.05.2026
Райо Вальекано
Франция. Лига 1, 32 тур
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1 : 2
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Хайденхайм
0 : 2
16.05.2026
Майнц
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1 : 3
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