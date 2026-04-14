«Арсенал» – «Спортинг»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.95

14 апреля 2026 8:30
Арсенал - Спортинг
15 апр. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1/4 финала
1.95
Обе забьют — да
Сделать ставку

15 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет «Спортинг». В первой встрече лондонцы победили со счетом 1:0, получив небольшое преимущество перед ответной игрой. При этом португальский клуб демонстрирует высокую результативность, поэтому интрига в противостоянии сохраняется.

«Арсенал»

«Арсенал» не проигрывает в пяти последних матчах Лиги чемпионов и стабильно забивает. Однако результаты команды в последних играх остаются нестабильными – поражения от «Борнмута», «Саутгемптона» и «Манчестер Сити» показали проблемы в обороне. В последних пяти матчах лондонцы забили 5 голов и пропустили 6. При этом дома «Арсенал» традиционно действует увереннее и чаще контролирует ход игры.

«Спортинг»

«Спортинг» находится в хорошей форме. В последних пяти матчах команда забила 14 голов и пропустила 4. Португальцы активно играют в атаке и уверенно выступают на выезде. Также «Спортинг» не проигрывает в 10 из 12 последних гостевых матчей Лиги чемпионов, что делает команду опасным соперником даже против фаворита.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов
  • Победа 1:0 в первой игре
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.00 гола за игру
  • В среднем 1.20 пропущенного гола
  • Не проигрывает в 5 из 6 матчей против «Спортинга»

«Спортинг»

  • 14 голов в последних 5 матчах
  • В среднем 2.80 гола за игру
  • В среднем 0.80 пропущенного гола
  • Не проигрывает в 10 из 12 гостевых матчей Лиги чемпионов
  • Стабильная результативность в атаке

Прогноз на матч «Арсенал» – «Спортинг»

Ответная встреча пройдет в осторожной борьбе. «Арсенал» имеет преимущество после первой игры и может действовать от обороны. «Спортинг» будет вынужден идти вперед, что увеличивает вероятность результативного матча.

Лондонцы обладают преимуществом домашнего поля, однако атакующая форма гостей позволяет рассчитывать на гол «Спортинга». В такой ситуации наиболее вероятным выглядит результативный матч с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Победа «Арсенала»

1.95
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Спортинг Арсенал
Другие прогнозы
15.04.2026
03:30
2.40
Копа Судамерикана, группа D, 2 тур
Сантос - Депортиво Реколета
Тотал меньше 2.5
15.04.2026
21:00
1.47
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Наср - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Наср» с форой (-1.5)
15.04.2026
22:00
1.95
Лига чемпионов, 1/4 финала
Арсенал - Спортинг
Обе забьют — да
15.04.2026
22:00
1.40
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бавария - Реал
Обе забьют — да
  • Читайте нас: 