15 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет «Спортинг». В первой встрече лондонцы победили со счетом 1:0, получив небольшое преимущество перед ответной игрой. При этом португальский клуб демонстрирует высокую результативность, поэтому интрига в противостоянии сохраняется.

«Арсенал»

«Арсенал» не проигрывает в пяти последних матчах Лиги чемпионов и стабильно забивает. Однако результаты команды в последних играх остаются нестабильными – поражения от «Борнмута», «Саутгемптона» и «Манчестер Сити» показали проблемы в обороне. В последних пяти матчах лондонцы забили 5 голов и пропустили 6. При этом дома «Арсенал» традиционно действует увереннее и чаще контролирует ход игры.

«Спортинг»

«Спортинг» находится в хорошей форме. В последних пяти матчах команда забила 14 голов и пропустила 4. Португальцы активно играют в атаке и уверенно выступают на выезде. Также «Спортинг» не проигрывает в 10 из 12 последних гостевых матчей Лиги чемпионов, что делает команду опасным соперником даже против фаворита.

Факты о командах

«Арсенал»

Не проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов

Победа 1:0 в первой игре

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 1.00 гола за игру

В среднем 1.20 пропущенного гола

Не проигрывает в 5 из 6 матчей против «Спортинга»

«Спортинг»

14 голов в последних 5 матчах

В среднем 2.80 гола за игру

В среднем 0.80 пропущенного гола

Не проигрывает в 10 из 12 гостевых матчей Лиги чемпионов

Стабильная результативность в атаке

Прогноз на матч «Арсенал» – «Спортинг»

Ответная встреча пройдет в осторожной борьбе. «Арсенал» имеет преимущество после первой игры и может действовать от обороны. «Спортинг» будет вынужден идти вперед, что увеличивает вероятность результативного матча.

Лондонцы обладают преимуществом домашнего поля, однако атакующая форма гостей позволяет рассчитывать на гол «Спортинга». В такой ситуации наиболее вероятным выглядит результативный матч с преимуществом хозяев.

