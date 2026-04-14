15 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет «Реал». Первая встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1 в Мадриде, что дает мюнхенцам преимущество перед ответной игрой. Тем не менее «Реал» регулярно забивает в турнире и сохраняет хорошие шансы на борьбу за полуфинал.

«Бавария»

«Бавария» находится в отличной форме. Команда выиграла шесть последних матчей Лиги чемпионов и пять игр подряд во всех турнирах. В последних пяти матчах мюнхенцы забили 18 голов, демонстрируя мощную атакующую игру.

Немецкий клуб стабильно забивает – серия результативных матчей достигла 30 игр подряд. При этом оборона также выглядит надежно: всего четыре пропущенных мяча в последних пяти встречах. Победы над «Аталантой», «Унионом» и уверенные результаты в Бундеслиге подтверждают сильную форму команды.

«Реал»

«Реал» остается опасным соперником благодаря опыту и стабильной атаке. Мадридцы забивают в восьми последних матчах Лиги чемпионов и в 20 очных встречах подряд против «Баварии». Однако оборона команды действует менее надежно – в последних пяти матчах пропущено восемь голов.

В последних играх «Реал» сыграл вничью с «Жироной», проиграл «Мальорке» и уступил «Баварии» в первой встрече. При этом победа над «Манчестер Сити» в предыдущем раунде показывает, что мадридский клуб способен прибавить в решающих матчах.

Факты о командах

«Бавария»

Побеждает в 6 последних матчах Лиги чемпионов

Побеждает в 5 матчах подряд

Забивает в 30 матчах подряд

18 голов в последних 5 матчах

В среднем 3.60 гола за игру

В среднем 0.80 пропущенного гола

Победа 2:1 в первой игре

«Реал»

Забивает в 8 матчах Лиги чемпионов подряд

Забивает в 20 очных матчах против «Баварии»

Пропускает в 6 последних матчах

8 голов в последних 5 матчах

В среднем 1.60 гола за игру

В среднем 1.60 пропущенного гола

Не проигрывает в 5 из 7 гостевых матчей против «Баварии»

Прогноз на матч «Бавария» – «Реал»

Ответная встреча обещает быть результативной. «Бавария» имеет преимущество после первой игры и находится в отличной форме. Мюнхенцы стабильно забивают и уверенно играют дома.

«Реал» будет вынужден атаковать, что увеличивает вероятность открытого футбола. При этом мадридцы регулярно забивают даже в сложных матчах, а оборона команды допускает ошибки.

С учетом текущей формы и статистики, наиболее вероятным выглядит результативный матч с голами обеих команд и преимуществом «Баварии».

