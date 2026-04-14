«Бавария» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.40

14 апреля 2026 9:30
Бавария - Реал
15 апр. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.40
Обе забьют — да
Сделать ставку

15 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» примет «Реал». Первая встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1 в Мадриде, что дает мюнхенцам преимущество перед ответной игрой. Тем не менее «Реал» регулярно забивает в турнире и сохраняет хорошие шансы на борьбу за полуфинал.

«Бавария»

«Бавария» находится в отличной форме. Команда выиграла шесть последних матчей Лиги чемпионов и пять игр подряд во всех турнирах. В последних пяти матчах мюнхенцы забили 18 голов, демонстрируя мощную атакующую игру.

Немецкий клуб стабильно забивает – серия результативных матчей достигла 30 игр подряд. При этом оборона также выглядит надежно: всего четыре пропущенных мяча в последних пяти встречах. Победы над «Аталантой», «Унионом» и уверенные результаты в Бундеслиге подтверждают сильную форму команды.

«Реал»

«Реал» остается опасным соперником благодаря опыту и стабильной атаке. Мадридцы забивают в восьми последних матчах Лиги чемпионов и в 20 очных встречах подряд против «Баварии». Однако оборона команды действует менее надежно – в последних пяти матчах пропущено восемь голов.

В последних играх «Реал» сыграл вничью с «Жироной», проиграл «Мальорке» и уступил «Баварии» в первой встрече. При этом победа над «Манчестер Сити» в предыдущем раунде показывает, что мадридский клуб способен прибавить в решающих матчах.

Факты о командах

«Бавария»

  • Побеждает в 6 последних матчах Лиги чемпионов
  • Побеждает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • 18 голов в последних 5 матчах
  • В среднем 3.60 гола за игру
  • В среднем 0.80 пропущенного гола
  • Победа 2:1 в первой игре

«Реал»

  • Забивает в 8 матчах Лиги чемпионов подряд
  • Забивает в 20 очных матчах против «Баварии»
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • 8 голов в последних 5 матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру
  • В среднем 1.60 пропущенного гола
  • Не проигрывает в 5 из 7 гостевых матчей против «Баварии»

Прогноз на матч «Бавария» – «Реал»

Ответная встреча обещает быть результативной. «Бавария» имеет преимущество после первой игры и находится в отличной форме. Мюнхенцы стабильно забивают и уверенно играют дома.

«Реал» будет вынужден атаковать, что увеличивает вероятность открытого футбола. При этом мадридцы регулярно забивают даже в сложных матчах, а оборона команды допускает ошибки.

С учетом текущей формы и статистики, наиболее вероятным выглядит результативный матч с голами обеих команд и преимуществом «Баварии».

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.40
  • Тотал больше 2.5

1.40
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Реал Бавария
