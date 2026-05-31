31.05.2026, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Составы команд
Кабо-Верде
Кабо-Верде
Сербия
12
Велько Илич
ВР
23
Luka Lijeskić
ВР
13
Стефан Букинац
ЛЗ
13
Mirko Milikić
ЦЗ
13
Никола Симич
ЦЗ
24
Petar Petrović
ЦЗ
26
Вукашин Джурджевич
ПЗ
4
Огнен Мимович
ПЗ
21
Владимир Лучич
ЛВ
20
Андрия Максимович
ЦП
20
Ваня Драгоевич
ЦП
8
Деян Зукич
АП
11
Лазар Ранджелович
ПВ
18
Никола Штулич
ЦФ
19
Михайло Иванович
ЦФ
4-4-2
1
Возинья
3
Борхес
13
Лопеш Кабрал
24
Пина
4
Лопеш
18
Арканджо
10
Монтейру
6
Ленини
20
Мендес
21
Да Кошта
7
Кабрал
4-3-1-2
12
Станкович
2
Неделькович
3
Павлович
15
16
Эракович
5
Петрович
7
Станкович
14
Живкович
20
Костов
9
Милошевич
14
Бирманчевич
1
Возинья
23
дос Сантос
23
дос Сантос
1
Возинья
4
Лопеш
5
Кошта
5
Кошта
4
Лопеш
3
Борхес
25
Пиреш
25
Пиреш
3
Борхес
24
Пина
22
Морейра
22
Морейра
24
Пина
13
Лопеш Кабрал
2
Стопира
2
Стопира
13
Лопеш Кабрал
20
Мендес
26
Варела
26
Варела
20
Мендес
18
Арканджо
15
Дуарте
15
Дуарте
18
Арканджо
6
Ленини
8
Паулу
8
Паулу
6
Ленини
21
Да Кошта
9
Беншимоль
9
Беншимоль
21
Да Кошта
10
Монтейру
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
10
Монтейру
15
13
Симич
13
Симич
15
7
Станкович
26
Джурджевич
26
Джурджевич
7
Станкович
16
Эракович
4
Мимович
4
Мимович
16
Эракович
3
Павлович
20
Максимович
20
Максимович
3
Павлович
2
Неделькович
20
Драгоевич
20
Драгоевич
2
Неделькович
20
Костов
8
Зукич
8
Зукич
20
Костов
5
Петрович
21
Лучич
21
Лучич
5
Петрович
14
Бирманчевич
11
Ранджелович
11
Ранджелович
14
Бирманчевич
9
Милошевич
18
Штулич
18
Штулич
9
Милошевич
14
Живкович
19
Иванович
19
Иванович
14
Живкович
Остались в запасе
Кабо-Верде
Сербия
12
Марсио Роша
ВР
17
Вилли Семеду
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЦП
16
Янник Семедо
ЦП
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
12
Велько Илич
ВР
23
Luka Lijeskić
ВР
13
Стефан Букинац
ЛЗ
13
Mirko Milikić
ЦЗ
24
Petar Petrović
ЦЗ
Главный тренер
Велько Паунович
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
17
Вилли Семеду
ЦП
11
Гарри Родригеш
ЦП
16
Янник Семедо
ЦП
Остались в запасе
12
Велько Илич
ВР
23
Luka Lijeskić
ВР
13
Стефан Букинац
ЛЗ
13
Mirko Milikić
ЦЗ
24
Petar Petrović
ЦЗ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Велько Паунович
Статистика матча Кабо-Верде - Сербия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию Кабо-Верде против Сербия, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кабо-Верде – Сербия
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Источник: «Бомбардир»