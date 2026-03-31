31.03.2026, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сербия
Саудовская Аравия
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
25
Стефан Букинац
ЛЗ
17
Коста Неделькович
ПЗ
2
Огнен Мимович
ПЗ
5
Негош Петрович
ЦП
10
Саша Лукич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
6
Vanja Dragojević
ЦП
22
Василие Костов
АП
24
Петар Станич
АП
11
Филип Костич
ЛВ
9
Александар Митрович
ЦФ
21
Деян Йовелич
ЦФ
18
Петар Ратков
ЦФ
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
30
Mohammed Al-Rubaie
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
26
Мохаммед Махзари
ОП
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
6
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
8
Айман Яхья
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райкович
17
Терзич
4
Миленкович
3
Павлович
16
Эракович
10
Станкович
20
Милинкович-Савич
7
Бирманчевич
22
Самарджич
7
Гачинович
8
Йович
3-2-2-2-1
21
аль-Уваис
13
Аль-Бушал
3
Аль-Муфарриж
12
Абдулхамид
17
Хамед
16
Аль-Джоани
25
23
Канно
8
Аль-Сахафи
14
Аль-Алива
19
Аль-Хамдан
1
Райкович
12
Петрович
12
Петрович
1
Райкович
16
Эракович
2
Мимович
2
Мимович
16
Эракович
10
Станкович
5
Петрович
5
Петрович
10
Станкович
20
Милинкович-Савич
10
Лукич
10
Лукич
20
Милинкович-Савич
22
Самарджич
24
Станич
24
Станич
22
Самарджич
7
Гачинович
11
Костич
11
Костич
7
Гачинович
8
Йович
9
Митрович
9
Митрович
8
Йович
7
Бирманчевич
21
Йовелич
21
Йовелич
7
Бирманчевич
3
Аль-Муфарриж
5
Аль-Давсари
5
Аль-Давсари
3
Аль-Муфарриж
23
Канно
2
Маджраши
2
Маджраши
23
Канно
13
Аль-Бушал
26
Махзари
26
Махзари
13
Аль-Бушал
19
Аль-Хамдан
15
аль-Хаибари
15
аль-Хаибари
19
Аль-Хамдан
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
12
Абдулхамид
7
Аль-Джувейр
7
Аль-Джувейр
12
Абдулхамид
16
Аль-Джоани
8
Яхья
8
Яхья
16
Аль-Джоани
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
8
Аль-Сахафи
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
8
Аль-Сахафи
Остались в запасе
Сербия
Саудовская Аравия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Стефан Букинац
ЛЗ
17
Коста Неделькович
ПЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
6
Vanja Dragojević
ЦП
22
Василие Костов
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
30
Mohammed Al-Rubaie
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
6
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Стефан Букинац
ЛЗ
17
Коста Неделькович
ПЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
6
Vanja Dragojević
ЦП
22
Василие Костов
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
30
Mohammed Al-Rubaie
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
6
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Велько Паунович
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Сербия - Саудовская Аравия
2
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
8
Офсайды
3
1
Количество передач
517
368
Сейвы
0
8
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Сербия против Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Саудовская Аравия
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»